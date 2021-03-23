Абитуриенты с оккупированных территорий получат места в общежитиях на подготовительных курсах
Абитуриентам со временно оккупированных территорий, которые будут проходить бесплатные подготовительные курсы в очном режиме, будут предоставлены места в общежитиях университетов.
Источник:Фейсбук офиса омбудсмена
Обучение на таких курсах будет проводиться по очной, смешанной или дистанционной формам.
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Подготовительные курсы будут действовать в течение 2021 – 2022 годов в девяти университетах.
Также в них будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим из с оккупированных территорий подавать документы для обучения на курсах.
В каких университетах будут действовать такие подготовительные курсы:
- Донецкий национальный технический университет;
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Мариупольский государственный университет;
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;
- Херсонский государственный университет.
В офисе омбусмена подчеркнули, что для абитуриентов со временно оккупированных территорий уже начались подготовительные курсы для поступления в украинские вузы.
Курсы содержат занятия по:
- украинскому языку и литературе,
- истории Украины,
- математике,
- английскому языку.
К тому же, на период обучения абитуриенты очного курса будут обеспечены местами в общежитии.
Какие льготы есть для поступающих с оккупированных территорий
Поступление для абитуриентов с оккупированных территорий будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.
Что такое квота-2Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих со временно оккупированных территорий. Оно составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.
Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент со ВОТ может не сдавать ЗНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (тот, что требует специальность).
Приезжать на экзамены этим абитуриентам можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.
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