Абитуриентам со временно оккупированных территорий, которые будут проходить бесплатные подготовительные курсы в очном режиме, будут предоставлены места в общежитиях университетов.

Обучение на таких курсах будет проводиться по очной, смешанной или дистанционной формам.

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Подготовительные курсы будут действовать в течение 2021 – 2022 годов в девяти университетах.

Также в них будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим из с оккупированных территорий подавать документы для обучения на курсах.

В каких университетах будут действовать такие подготовительные курсы:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

Важно! Срок обучения на подготовительных курсах с февраля по май 2021 года – 4 месяца (120 часов), или с октября 2021 года по май 2022 года – 8 месяцев (240–480 часов). Зарегистрироваться на эти курсы необходимо до 1 апреля, заполнив анкету на сайтах этих 9 университетов.

В офисе омбусмена подчеркнули, что для абитуриентов со временно оккупированных территорий уже начались подготовительные курсы для поступления в украинские вузы.

Курсы содержат занятия по:

украинскому языку и литературе,

истории Украины,

математике,

английскому языку.

К тому же, на период обучения абитуриенты очного курса будут обеспечены местами в общежитии.

Какие льготы есть для поступающих с оккупированных территорий

Поступление для абитуриентов с оккупированных территорий будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2 Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих со временно оккупированных территорий. Оно составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент со ВОТ может не сдавать ЗНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (тот, что требует специальность).

Приезжать на экзамены этим абитуриентам можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.