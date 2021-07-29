Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря рассказала детали поступления абитуриентов с оккупированных территорий.

Важно Ехала через Россию и не признавалась, что поступаю в украинский вуз, – абитуриентка из оккупированного Донецка

По ее словам, поступающие с неподконтрольных территорий, которые все же планируют учиться в украинских вузах, в большинстве сдают ВНО, поскольку информация о льготах до них не доходит.

Они могут поступать в украинские вузы без конкурса и ВНО, но до них эта информация не доходит. Поэтому, порой они вынуждены конкурировать со всеми остальными за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах,

– заявила Инна Костыря.

Она добавляет, что Украина должна бороться за молодежь, ведь это будущее.

"Мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта. Мы видим, что недорабатываем на этом поприще – все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали", – добавила проректор.

Как поступают абитуриенты с оккупированных территорий

К слову, абитуриенты с оккупированных территорий должны поступать в вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Они будут работать до 24 сентября 2021 года.

Поступающие из ОРДЛО могут не сдавать ВНО. При этом через образовательные центры они смогут пройти годовое оценивание и ДПА, а также получить документ о базовом среднем или полном общем среднем образовании.

Кроме того, абитуриенты с временно оккупированных территорий будут получать академическую или социальную стипендию, будут иметь льготы по оплате за общежитие, бесплатно получат книги в вузах и доступ к интернету.