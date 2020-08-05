В этом году абитуриенты льготных категорий получили возможность подавать электронное заявление на вступление. Кроме того, эти абитуриенты могут подтвердить свои права на вступление в любом вузе.

Соответствующее письмо МОН направило в учреждения высшего (профессионального предвысшего) образования, говорится на сайте ведомства.

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Там отмечают, что абитуриенты, у которых есть льготы на участие в конкурсном отборе при поступлении и есть сертификат ВНО (хотя бы один из любого с 2017 по 2020) могут обратиться в любой из вузов для подтверждения своих прав.

Учреждения высшего образования должны создать им в ЕДЕБО карточку физического лица и добавить в нее данные документа, подтверждающего указанное право (со сканированной копией этого документа).

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заверил, что учебные заведения не имеют права отказать абитуриентам льготных категорий, которые обратились к ним за помощью во внесении данных в электронную базу. Даже если поступающий хочет подать заявление в другой вуз.

Поэтому, университеты при внесении данных в электронную базу должны тщательно проверить документы поступающих, которые дают им право на льготы для получения высшего образования за средства государственного или местного бюджета.

Кто имеет право на льготное поступление в 2020 году:

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица с инвалидностью, которые не способны посещать учебное заведение;

лица, которые в 2020 году не принимали участия в ВНО из-за наличия заболевания или патологического состояния;

лица, которым отказали в регистрации для участия в ВНО в 2020 году из-за невозможности создать особые условия;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участники боевых действий;

лица, уволенные с военной службы начиная с 1 декабря 2019 года;

граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование за рубежом между 1 сентября 2019 года и 30 ноября 2020 года;

лица, проживающие на временно оккупированной территории или переселившиеся из нее после 1 января 2020 года;

граждане Украины, местом проживания которых является территория проведения антитеррористической операции из Донецкой и Луганской областей и на линии соприкосновения.

Добавим, что абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибки в документах о среднем образовании, должны обратиться в сервис поддержки е-кабинетов.