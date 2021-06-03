Поступающие должны самостоятельно рассчитать свой балл аттестата: как это сделать

Выпускники школ, которые в этом году будут поступать в вузы, должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата о полном общем среднем образовании. Как это сделать – читайте разъяснение Министерства образования и науки в статье.

В МОН отметили, что при подаче заявления в учреждения высшего образования в электронном или бумажном виде выпускник школы должен сам посчитать средний балл свидетельства.

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В то же время приемные комиссии вузов должны проверять правильность исчисления.

В случае подачи заявлений в электронном виде поступающий должен указать средний балл в личном кабинете. Если потом он обнаружит ошибку, то сможет самостоятельно ее исправить до подачи первого заявления.

Да, средний балл свидетельства должен исчисляться по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей.

Как рассчитать средний балл аттестата

Бал рассчитывают как среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к свидетельству (инвариантная часть, вариативная часть, ГИА).

Но предметы, по которым сделана запись "освобожден(а)", в общее количество не учитываются.

Кроме того:

Если в приложении к свидетельству уже есть указанный средний балл , то его обязательно необходимо проверить и выяснить, правильно ли он рассчитан.

, то его обязательно необходимо проверить и выяснить, правильно ли он рассчитан. Если балл рассчитан по неправильной методике, то поступающему необходимо самостоятельно рассчитать балл и указывать его при подаче заявлений.

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К слову, поступающие, которые подают заявления в электронной форме, должны зарегистрироваться в личном электронном кабинете на сайте "Вступ" (он начнет работать во время вступительной кампании).

Во время регистрации абитуриент указывает следующие данные:

адрес электронной почты, к которой имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в кабинет)

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу (чтобы его вычислить, вы можете воспользоваться специальным калькулятором на сайте "Вступ").

Для поступления на первый курс на бакалавриат уже с 1 июля надо будет зарегистрировать е-кабинет и загрузить туда необходимые документы.