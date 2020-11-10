Для абитуриентов 2021 года подготовили некоторые изменения для поступления в учреждения высшего образования. В частности, вступительная кампания начнется в июле, а подавать документы, как и в этом году, можно будет дистанционно. Что изменится для поступающих на медицинские специальности – читайте в материале.

Министерство образования и науки утвердило новые условия приема на обучение в вузе на 2021 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Интересно Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году

В разъяснении МОН говорится о том, что в 2021 году для поступления на медицинские специальности отрасли абитуриентам необходимо будет сдавать ВНО по трем учебным предметам:

украинский язык и литература (тестирование будет проходить 1 июня);

математика (тестирование будет проходить 28 мая);

один предмет на выбор: биология, физика или химия (тестирование по биологии будет проходить 10 июня, по физике – 7 июня, по химии – 21 мая).

Отметим, что к области знаний "Здравоохранение" относятся следующие медицинские специальности:

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинская психология;

фармация, промышленная фармация;

физическая терапия, эрготерапия;

педиатрия;

общественное здоровье.

В следующем году поступающим на врачебные специальности, в частности "Стоматологию", "Медицину" и "Педиатрию", для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако, это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175.

Зато конкурсный балл для поступления на магистра по специальности "Фармация, промышленная фармация" не может быть меньше чем 130 баллов.

Добавим, что в 2021 году для поступления принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания предыдущих лет – 2018, 2019, 2020 и 2021.

Известно, что основной этап вступительной кампании для абитуриентов начнется в июле, чтобы они смогли отдохнуть перед началом учебного года. Так, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля, а прием заявлений и документов начнется через две недели – 14 июля 2021 года.

Что делать абитуриенту, если он не сдал ВНО, и можно ли тогда поступить в вуз на контракт – читайте в нашем материале.