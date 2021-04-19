Учёба 24 при поддержке партнёра Canon собрала информацию о вступительной кампании 2021 года, а также рекомендации выпускникам в нелёгком выборе будущей специальности.

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Для начала проверьте на сайте Поступление 2021 проходной и средний баллы в предыдущем году.

Как выбрать специальность

Сами названия специальностей вам ничего не скажут, поэтому лучше читайте описание и перечень предметов, которые предусматривает каждая образовательная программа.

Если не нашли этой информации на сайте университета – позвоните в вуз и попросите прислать вам документы с учебными программами.

Далее распечатайте и внимательно перечитайте программу выбранного курса и условия обучения. Здесь вам пригодится очень экономный принтер Canon серии MegaTank. Себестоимость печати одной страницы А4 составляет всего 46 копеек с учетом бумаги и при условии использования оригинальных чернил.



Принтер Canon поможет студентам в обучении / Фото пресс-службы Canon

Важно! Принтеры Canon серии MegaTank просты в использовании и обслуживании. Удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволяют без лишних усилий их наполнить, а печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) может без профессиональной помощи заменить обычный пользователь.

Выбирая специальность, учитывайте текущие тенденции на рынке труда. Так, в Украине сейчас наиболее востребованы такие профессии:

IT-специалисты. Уже не первое десятилетие эта профессия – среди наиболее популярных и высокооплачиваемых. IT-специалистов становится все больше, но и сами технологии не стоят на месте, поэтому количество вакансий с солидной наградой за высокую квалификацию в этой области постоянно растет.

Уже не первое десятилетие эта профессия – среди наиболее популярных и высокооплачиваемых. IT-специалистов становится все больше, но и сами технологии не стоят на месте, поэтому количество вакансий с солидной наградой за высокую квалификацию в этой области постоянно растет. Врачи. Эта профессия будет актуальной всегда – и пандемия это в очередной раз доказала

Эта профессия будет актуальной всегда – и пандемия это в очередной раз доказала Специалисты сферы обслуживания. Здесь множество востребованных профессий: парикмахеры, фитнес-тренеры, массажисты и тому подобное.

Ниже приведены 10 самых популярных специальностей, на которые в 2019 году в украинских вузах был самый большой конкурс.



Лучшие специальности за 2019 год / Фото МОН

Как выбрать университет

Прежде всего, обязательно удостоверьтесь, не процветает ли в предварительно выбранных вами заведениях коррупция. Так как коррумпированный университет изначально испортит вам репутацию в глазах работодателей.

Сравнивая вузы, обратите внимание на следующие пункты:

Чтобы в университете были возможности для командной работы и студенческих проектов.

Чтобы здесь постоянно проходили встречи с крутыми профессионалами в вашей сфере.

Чтобы вы действительно имели возможность выбрать некоторые дисциплины.

Чтобы студентов отправляли на практику к ведущим работодателям по вашей специальности.

Либо же расспросите студентов университета, который понравился вам больше всего, о преподавателях, качестве обучения и особенностях сдачи сессий.

Кстати, рейтинг 200 лучших вузов Украины 2020 года возглавили КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.



Лучшие университеты Украины / Инфографика 24 канала

Основные даты вступительной кампании в 2021

Уже с 1 июля вы сможете создать электронный кабинет и загрузить в него документы. Подать документы в вузы можно будет с 14 июля.

На специальности, для поступления на которые нужен только сертификат ВНО, заявления будут приниматься до 23 июля (до 18 часов включительно). А поступающие, которым нужно будет пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или пройти творческие конкурсы, должны подать документы до 16 июля.

Зачисление студентов состоится 9 августа.

Интересно, что в 2021 году абитуриент может подать ограниченное количество заявлений на обучение за негосударственный счет (на "контракт") – не более 30.

Как абитуриентам подготовиться к поступлению

Эксперты советуют, прежде всего, изучить особенности учебного заведения, в которое вы желаете поступить. Каждый университет уникален, и к каждому из них нужен свой подход.

Поэтому заранее перечитайте всю, какую найдете, информацию о выбранном вами вузе. В частности, узнайте, нужно ли там сдавать внутренние экзамены, принимается ли во внимание участие абитуриента в олимпиадах и тому подобное.

Чем больше вы узнаете о процессе приема, тем больше у вас шансов правильно сориентироваться при поступлении.

Однако самое главное для абитуриентов – высокие результаты ВНО. Поэтому сосредоточьтесь, прежде всего, на тестировании.

Как самостоятельно подготовиться к ВНО:

Готовьтесь планомерно и систематически, а не время от времени.

Составьте план занятий на темы, которые вам необходимо "подтянуть".

Постоянно сдавайте в интернете тесты ВНО за предыдущие годы.

Обязательно чередуйте занятия и отдых

Как запоминать материал. Психологи установили, что наша память при одновременном восприятии способна удержать и затем воспроизвести не более 7 объектов. Итак, материал целесообразно не "штурмовать", а усваивать постепенно, разбивая на смысловые куски, чтобы потом все обобщить.

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