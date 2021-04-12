Поступающие с ВОТ могут не сдавать ВНО, только экзамены через образовательные центры. К тому же, приезжать на экзамены абитуриентам с временно оккупированных территорий можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении.

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Документы абитуриенты с ВОТ для вступления на бакалавра на бюджет должны подать до 19 июля 2021 года.

Как абитуриентам с ВОТ поступить по упрощенной процедуре

Поступающим с оккупированных территорий советуют сделать шесть следующих шагов:

Выбрать специальность и учебное заведение;

Обратиться к соответствующему образовательному центру ( "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина"), которые работают с 7 июня по 24 сентября 2021 года для получения приглашения.

Взять с собой приглашение вуза, чтобы облегчить пересечение КПВВ.

Лично подать заявление на вступление и заполнить декларацию в одном из образовательных центров.

На базе образовательного центра сдать экзамены: украинский язык, история Украины, профильный экзамен, который устанавливает учебное заведение.

Стать студентом и после гарантированного зачисления на бюджетную форму обучения получить социальную стипендию.

Какие льготы имеют абитуриенты с оккупированных территорий

Вступление для абитуриентов с ВОТ будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2?

Это количество льготных бюджетных мест, которое составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Добавим, чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры.

К слову, юристы заверили, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитиях.