Поступающие с ВОТ могут не сдавать ВНО, только экзамены через образовательные центры. К тому же, приезжать на экзамены абитуриентам с временно оккупированных территорий можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении.
К теме Как вступить в профтех в 2021 году: перечень документов и сроки для абитуриентов
Документы абитуриенты с ВОТ для вступления на бакалавра на бюджет должны подать до 19 июля 2021 года.
Как абитуриентам с ВОТ поступить по упрощенной процедуре
Поступающим с оккупированных территорий советуют сделать шесть следующих шагов:
- Выбрать специальность и учебное заведение;
- Обратиться к соответствующему образовательному центру ( "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина"), которые работают с 7 июня по 24 сентября 2021 года для получения приглашения.
- Взять с собой приглашение вуза, чтобы облегчить пересечение КПВВ.
- Лично подать заявление на вступление и заполнить декларацию в одном из образовательных центров.
- На базе образовательного центра сдать экзамены: украинский язык, история Украины, профильный экзамен, который устанавливает учебное заведение.
- Стать студентом и после гарантированного зачисления на бюджетную форму обучения получить социальную стипендию.
Какие льготы имеют абитуриенты с оккупированных территорий
Вступление для абитуриентов с ВОТ будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.
Что такое квота-2?
Это количество льготных бюджетных мест, которое составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.
Добавим, чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры.
К слову, юристы заверили, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитиях.