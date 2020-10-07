В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий могли поступить в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. Известно, что уже почти 1500 выпускников прошли на обучение в высшие учебные заведения.

Кроме того, абитуриентам из временно оккупированных территорий, которые хотят поступить на бюджет без ВНО, продлили срок приема в вузы до 23 октября 2020 года, сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, в 2020 году почти полторы тысячи детей поступили в украинские высшие учебные заведения. В частности, 388 человек вступили из Крыма и 1 080 человек с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы ждем этих детей. До 23 октября этого года продлен прием детей с оккупированных территорий. Они будут поступать только на бюджетные места, без внешнего независимого оценивания", – подчеркнул Витренко.

К слову, правительство приняло решение о том, что студенты с оккупированных территорий Украины могут начать обучение в высших учебных заведениях без прохождения тестирования на COVID-19 и обязательной 14-дневной самоизоляции.