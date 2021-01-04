Абитуриентам из Крыма и Донбасса будут помогать подготовиться к поступлению в 2021 году
Выпускники с оккупированных территорий Крыма и Донбасса в 2021 году смогут и в дальнейшем поступать в украинские вузы. Теперь им еще больше будут помогать подготовиться к поступлению.
Кроме того, украинская власть увеличила количество вузов для поступления абитуриентов с оккупированных территорий. "Более 90 учебных заведений принимают на обучение без ВНО молодежь из Крыма и Донбасса", – рассказал вице-премьер-министр по ТОТ Алексей Резников в интервью ТСН.
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По его словам, в Госбюджете на 2021 год заложили дополнительное финансирование на подготовку будущих студентов к обучению. В частности, на изучение украинского языка.
У нас сегодня работает два центра — "Донбасс Украина" и "Крым Украина". Мы консультируемся относительно возможности сделать одно юридическое лицо, потому что они занимаются одним и тем же,
– сообщил Алексей Резников.
Он отметил, что в 2021 году не будут делить абитуриентов из Крыма и Донбасса, ведь как одни, так и другие являются гражданами Украины, которые оказались в заложниках.
В МОН ранее уверяли, что они планируют создать специальные подготовительные курсы на базе украинских вузов для абитуриентов с оккупированных территорий. Они будут бесплатными и будут сопровождаться социальными стипендиями для детей.
Добавим, что в 2020 году через центры для поступления абитуриентов из оккупированного Крыма поступили почти 400 человек в украинские вузы, а из Донбасса – 1629 абитуриентов. Интересно, что в рейтинговых списках в целях безопасности фамилии поступающих были зашифрованы.
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