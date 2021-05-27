Согласно приказу Украинского центра оценивания качества образования, есть несколько причин, которые могут быть признаны препятствием для участия во внешнем независимом оценивании. В перечень входит и болезнь участника ВНО в период тестирования.

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Какая справка нужна

Для подтверждения факта болезни участники ВНО должны предоставить:

для занятого населения – листок нетрудоспособности;

– листок нетрудоспособности; для полицейских, военнослужащих Нацгвардии – справку о временной нетрудоспособности;

– справку о временной нетрудоспособности; для военнослужащих срочной службы, офицеров и других военных – также справку о временной нетрудоспособности;

– также справку о временной нетрудоспособности; для выпускников школ, учащихся и студентов колледжей, профтехов или университетов – форму первичной учетной документации № 095/о "Справка №___ о временной нетрудоспособности студента учебного заведения I – IV уровней аккредитации";

– форму первичной учетной документации № 095/о "Справка №___ о временной нетрудоспособности студента учебного заведения I – IV уровней аккредитации"; для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – форму первичной учетной документации № 080/о "Медицинское заключение о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет";

– форму первичной учетной документации № 080/о "Медицинское заключение о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет"; для других лиц – форму первичной учетной документации № 086/о "Медицинская справка (врачебное консультационное заключение)", или форма первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного".

Перечень заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения ВНО:

Отметим, что абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО из-за болезни, что подтверждено соответствующей справкой, имеют право принять участие в дополнительной сессии ВНО.

Регистрация на дополнительную сессию осуществляется региональными центрами оценивания качества образования в течение пяти рабочих дней после дня проведения ВНО по соответствующему предмету.

Больше деталей о дополнительной сессии ВНО-2021 – читайте по этой ссылке.