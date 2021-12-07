90% работников школ вакцинировались против коронавируса, – Шкарлет

В МОН сообщили, что полный цикл вакцинации против COVID-19 уже прошли 588 тысяч работников школ, это 90,2% от общего количества. Более 43 тысяч педагогов школ ожидают вторую дозу вакцины.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, Украина находится в шаге от цели, поэтому он в очередной раз призвал педагогов не медлить с прививкой.

К теме Сколько украинских школьников уже вакцинировались от COVID-19: ответ Ляшко

Где вакцинировано больше всего учителей

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют:

Днепропетровская область – 98% работников;

Луганская область – 97,3% работников;

Сумская область – 96,5% работников;

Харьковская область – 95,6% работников;

Черкасская область – 95,4% работников.

Сколько школ до сих пор учится дистанционно? По данным МОН, дистанционное обучение до сих пор продолжается в 415 школах (хотя еще 3 декабря этот показатель был около 750 школ).

Сергей Шкарлет считает, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.

К слову, Минздрав изменил работу школ в желтой зоне. С 6 декабря начали действовать усиленные карантинные нормы – школы могут работать очно лишь при 100% вакцинации работников. Детали – по ссылке.

Темпы вакцинации в Украине! Только за сутки, 6 декабря, в Украине более 188 тысяч людей вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 73 тысячи 7 человек, вторую – более 115 тысяч человек.

Всего с начала вакцинальной кампании прививали более 13,8 миллиона человек. Чаще всего для прививки выбирают вакцины Pfizer, Coronavac и Moderna.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Информирую, что полный цикл вакцинации уже прошли 588 319 работников школ, это 90,2% от общего количества. Свыше 43 тысяч педагогов УОСО ожидают вторую дозу вакцины против COVID-19.

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют: Днепропетровская – 98%, Луганская – 97,3%, Сумская – 96,5%, Харьковская – 95,6%, Черкасская – 95,4% области.

Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в «красной» зоне продолжается в 415 школах. Мы наблюдаем положительную динамику, ведь этот показатель 3 декабря был больше на 325 школ.

Напоминаю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни. Мы находимся в шаге от цели, я в очередной раз призываю педагогов не медлить с решением в пользу прививки.