90% работников образования в Мелитополе против сотрудничества с врагом, учителей завозят из России, – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе достаточно непростая ситуация. Пока туда массово свозят учителей из России, ведь украинские сотрудничать с коллаборантами отказались.

Об этом во время телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что 90% сотрудников образования в городе отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому им уже ищут замену в России, передает 24 канал.

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Оккупанты ищут замену украинским учителям

Иван Федоров заметил, что захватчики начинают продавать специальные пропуска для передвижения по временно захваченным территориям. Но, по его мнению, более угрожающим является именно вопрос образования. Он подчеркнул, что оккупанты окончательно поняли, что учителя сотрудничать с ними не собираются. Поэтому приходится накануне учебного года искать альтернативу.

Для этого захватчики уже проводят набор учителей. Их будут привозить из одного из дальних регионов России. А предлагают педагогам, добавляет Иван Федоров, работу на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Мэр Мелитополя рассказал, что 19 июня удалось зафиксировать сообщение о наборе учителей из Новосибирска. Он отметил, что им предлагают перебраться на территории временно оккупированной Запорожской области. Федоров подчеркнул, что ситуация угрожающая, ведь все прекрасно понимают, какой будет эта учеба.

Остались разве что технические сотрудники

90% из 2 700 сотрудников управления образования отказались сотрудничать (с оккупантами – 24 канала). А согласившиеся 10% – это технические специалисты. Поэтому практически ни один учитель не согласился сотрудничать с коллаборантами,

– подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что такие цифры – безоговорочный показатель проявления патриотизма среди учителей. А еще это свидетельствует о том, что они стремятся преподавать украинским детям согласно программам, разработанным именно в нашей стране.

Иван Федоров добавил, что в Мелитополе очень надеются на ВСУ. Жители верят, что 1 сентября дети пойдут в украинские школы.

В Мелитополе готовят ввести смертную казнь

Ранее Иван Федоров рассказал, что с начала войны оккупанты похитили в Мелитополе 500 жителей. Это российские захватчики сделали для того, чтобы запугивать людей, а также попытаться подавить движение сопротивления.

Но не на тех наткнулись. Это, наоборот, усилило протестные настроения среди жителей города. И это уже почувствовали русские захватчики. Поэтому они решили вернуть смертную казнь. Казни, убежден Федоров, будут проводить публично. Это должно было бы окончательно угнетить горожан.

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