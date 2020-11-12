Карантин показал немало образовательных проблем, с которыми столкнулись ученики и учителя. Пандемия COVID-19 не обошла и детей с ООП. Известно, что только 15% учащихся с инвалидностью имеют доступ к обучению, а остальные 85% посещают специализированные школы, учатся дома или вообще не получают образование.

Школы на самом деле плохо приспособлены для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом свидетельствуют данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно влияния пандемии COVID-19 на людей с инвалидностью.

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В частности, из-за карантина прекратили предоставлять много специализированных услуг поддержки для детей с инвалидностью в инклюзивных общеобразовательных школах.

Так, в обучении ученикам помогли уроки-онлайн, которые транслировали по национальному телевидению. Однако перевод уроков на жестовый язык предоставлялся только в онлайн-режиме. Также занятия не адаптировали для детей с другими образовательными потребностями.

Известно, что по меньшей мере 85% детей с инвалидностью из-за карантина учатся дома или не получают образование вообще.

От остановки очного обучения больше всего пострадали дети с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями. И родителям, и учителям не хватало методических материалов, чтобы адаптировать онлайн-уроки для детей с ООП.

Кроме того, большое количество детей с инвалидностью проживают в малообеспеченных семьях, в которых часто даже нет необходимой техники для дистанционного обучения.

Авторы отчета отмечают, что на обучение для детей с расстройствами аутистического спектра очень повлияли стресс и эмоциональные страдания, вызванные карантином и изоляцией.