80% вакцинированных учителей в школах: в каких зонах будет действовать новое требование Кабмина

В регионах зеленой зоны школы будут работать в обычном режиме, а требование о 80% вакцинированных педработников для работы школ будет действовать в желтой, оранжевой и красной зонах.

В каких зонах будет действовать требование о 80% вакцинированных учителей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что требование о 80% вакцинированных педагогов действует на территории тех областей, где установлен желтый, оранжевый, красный уровень эпидемической опасности.

К теме детали Обучения в школах, поступление в вузы и важные решения правительства – итоги недели в образовании

По его словам, если действует зеленый уровень, как сейчас, то эта норма не распространяется, школы откроются и смогут работать без этого требования.

Ляшко добавил, что учителям не стоит ждать желтого, оранжевого и красного уровней эпидемии, а надо уже вакцинироваться. При этом министр подчеркнул, что вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

Какие школы будут учить дистанционно

Глава Минздрава заверил, что согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается высший зеленого уровня епидопасности, то в школах вводится дистанционное обучение (при условии – если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%).

В то же время министр напомнил, что в прошлом учебном году при ухудшении эпидситуации школы закрывались.

Сегодня Минздрав дает шанс школам работать, если будет 80% вакцинированного преподавательского состава. Но мы принудительно не создаем для учителей ситуации, когда вакцинация от COVID-19 является обязательной. Это один из вариантов, чтобы школа работала во время более жестких карантинных ограничений,

– сказал Ляшко.

К слову, согласно постановлению правительства, школы, в которых вакцинировано менее 20% педагогов, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Сейчас среди работников образования полный курс вакцинации прошли 308 тысяч человек. Лидер по вакцинации учителей – Львовская область – там вакцинировали 25 тысяч педагогов. Также больше всего прививают педагогов в Запорожской (23 тысячи) и Харьковской (17 тысяч) областях.