Новые условия работы школ во время карантина

Правительство опубликовало постановление с изменениями ограничений адаптивного карантина. И теперь работа школ в желтой, оранжевой и красной зонах карантина привязана к уровню вакцинации персонала.

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Так, посещение учебных заведений и проведения в них массовых мероприятий будет разрешено, если не менее 80% персонала прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют соответствующий сертификат.

Какие школы будут закрывать на карантин

Заведения, в которых вакцинированы от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина, – говорится в постановлении правительства.

К слову, в МОН ранее заявляли, что планируют начать новый учебный год в очном режиме, так как до сих пор вакцинируют большинство педагогов.

В то же время ООН призывает как можно быстрее открыть школы несмотря на пандемию COVID-19. Из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей. А на кону стоит образование более 600 миллионов учеников.