Несколько необычных и полезных уроков уже ввели в школах других стран. Какие бы из них точно пригодились в жизни вместо украинских скучных уроков – читайте ниже.

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Майндфулнес

Дословно это значит – "наполнение ума", "полнота осознания". Это метод концентрации внимания, который часто называют фитнесом для ума. Такой предмет ввели в части школ Великобритании и США.

Как его применить? Нужно прекратить автоматические действия, осознать всю поступающую к нам информацию и наслаждаться ею. Скажем, в этом состоянии можно есть и чувствовать вкус, текстуру, аромат блюда, ощущение на ощупь от посуды, каждое свое движение и тому подобное.

Интересно, что чаще всего майндфулнес сочетают с дыхательными упражнениями, и при этом осознают ритм дыхания, потоки воздуха во время вдоха и выдоха. Такие уроки помогают снять стресс, повышают жизнестойкость и учат управлять вниманием.

Стресс-менеджмент

В современном мире разнообразные техники снятия стресса набирают популярность, и сейчас это актуально даже для школьников. Такие уроки саморегуляции есть в некоторых школах Канады для учеников от 7 класса.

Детей учат, что в течение дня у них должны быть такие активности: сосредоточенность, время отдыха для мозга, спонтанность, уединение, общение, физическая активность, здоровый сон.

Также они изучают таблицу "Антистресс бинго", в которой собраны крутые идеи для уменьшения стресса. Например,

спать 7 – 9 часов,

пить больше воды,

есть фрукты и овощи,

ходить пешком,

проводить время с домашними любимцами,

смотреть веселое кино или читать юмористическую литературу,

смотреть на звезды,

при необходимости просить о помощи,

сделать что-то креативное,

уметь отстоять время для себя,

делать первыми самые сложные задания.

Выживание в дикой природе

Такие уроки были впервые введены в Дании и Норвегии, а впоследствии в Англии. И стали настолько популярными, что сейчас они есть почти в каждой школе.

Учеников учат выживать в опасных условиях, добывать себе все нужное, находиться в гармонии с природой, верить в свои силы и тому подобное. Так, дети умеют, например, разводить костер, ставить палатку, ориентироваться без компаса, делать краску из растений, заготавливать воду и тому подобное.



Учитель рассказывает о выживании в дикой природе / Фото thoughtco.com

А в конце обучения ребенок должен чувствовать, что способен выжить в дикой природе. Это повышает самооценку учащихся и чувство самодостаточности.

А на аналогичных уроках в Новой Зеландии детей учат еще рыбачить и ловить опоссумов, которые вредят хозяйствам.

Владение музыкальными инструментами

В школах Финляндии на уроках музыки ученики сами выбирают музыкальные инструменты (духовые, ударные, синтезатор, гитара), на которых хотят научиться играть и повторяют современные популярные песни.

Так, с 3 по 6 класс в этой стране по 4 часа в неделю учат играть на музыкальных инструментах (а также петь, слушать музыку, музицировать). В дальнейшем музыка становится предметом по выбору.

Интересно! Музыкальный слух, который развивается во время занятий, помогает быстро овладевать иностранными языками. Занятия развивают эмоциональный интеллект, волю и структурное мышление, которое улучшает успехи в математике.

Сторителлинг

Это искусство создавать интересные истории. Так, в 1990 году сторителлинг развивался в сфере менеджмента и маркетинга.

Украинские педагоги уже активно пользуются сторителлингом как педагогическим методом. Но современные дети также должны научиться рассказывать яркие истории. В будущем, по словам экспертов, это умение понадобится еще больше, чем сейчас.

Поэтому уроки сторителлинга ввели в некоторых школах Британии и США. На занятиях обучают различным способам писать тексты, рисовать комиксы, делать анимацию, записывать аудиоистории, повышать ораторское искусство.

Также учеников учат придумывать истории, глядя на карту лесного массива, по фото, по нескольким открыткам, которые случайным образом раздает учитель. Есть даже мастер-классы писателей и иллюстраторов, которые советуют, как создать собственных персонажей.

Изобретательство

В некоторых школах США есть школьный предмет под названием "Научные открытия". В конце года каждый ученик должен сделать открытие или изобретение на базе полученных знаний. Затем дети представляют в классе презентации, а учителя оценивают успеваемость проекта.

Интересно, что похожие уроки уже вводили в отдельных школах Украины. Скажем, были уроки ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. Такие занятия развивают системное, творческое и критическое мышление. Кроме того, есть частные школы, которые учат учеников, как делать открытия.

Компьютерные игры

Нам кажется, что если бы ученикам разрешить на занятиях играть в Minecraft, чтобы проектировать новые объекты и так познавать мир, или посвятить уроки разработке новых игр, то это бы точно всем понравилось.

А в школах Швеции уже есть уроки Minecraft. Там дети 12 – 13 лет учатся строить виртуальные города с электрическими сетями, водоснабжением, узнают о проблемах градостроительства и экологии.

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Также они изучают на онлайн-практике, чем отличаются горы и холмы, как образуются озера и реки. Эта 3D-игра требует от игроков креативно решать строительные проблемы.

Кроме того, там есть и школа, где учат детей проектировать игры, создавать персонажей и делать дизайн. Педагоги убеждены, что ученики должны владеть ИТ на продвинутом уровне уже до завершения школы.

Урок счастья

Эксперты считают, что нужно не только уметь управлять стрессом, но и замечать моменты счастья и наслаждаться жизнью. Этому учат на уроках счастья школьников города Гейдельберг в Германии.

Там учителя советуют, как жить в согласии с собой, делать добрые дела, действовать по зову сердца. Педагоги считают, что это помогает ребенку расти гармоничной личностью.

А в конце года надо сделать что-то такое, что приносит удовольствие. Например, создать игрушку, придумать игру, снять видеоролик о своем счастливом дне или заняться волонтерством. Выбор зависит от личных предпочтений ученика.