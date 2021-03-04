Еще несколько лет назад 8 Марта в украинских школах проходило с цветами и коробками конфет для учителей. Но теперь времена изменились, и часто возникают дискуссии относительно того, стоит ли праздновать женский день. Читайте 5 идей, как говорить с детьми о 8 Марта.

Педагог Новопечерской школы и лучшая учительница гражданского образования по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020 Леся Юрчишин подготовила варианты, как можно отпраздновать 8 Марта в школах и рассказала, что стоит объяснить ученикам о празднике.

Важно Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника

Как отпраздновать 8 Марта в школах

Исследовать историю праздника

Заинтересуйте детей подумать, почему сейчас идут дискуссии относительно того, стоит ли праздновать 8 Марта.

Для этого предложите ученикам вместе исследовать историю праздника, выяснить, откуда оно пошло, в каких странах и как отмечается, каким является сегодня.

Уверена, о "марше пустых кастрюль" 8 Марта 1857 года в Нью-Йорке слышали единицы. Так же, как и о первых официальных празднованиях Национального дня женщины 28 февраля 1909 года, – говорит Леся Юрчишин.

Особенно важно обратить внимание учащихся на то, что эти события открывают широкий круг тогдашних социально-экономических проблем: условия труда и его оплата, доступ к медицинскому обслуживанию и социальным выплатам.

Важно! Подготовиться к уроку можно с помощью основной информации о 8 Марта, которую собрали журналисты 24 канала. Читайте все об этом празднике – по ссылке.

Составить профайл лидера-борца

Среди женщин-борцов за права можно встретить очень харизматичных личностей. Поэтому объедините учеников в группы и предложите составить "профайл" одной из них:

проследить рост личности,

определить лидерские качества,

отметить успешные кейсы взаимодействия с печатными изданиями и тому подобное.

Примером таких женщин-борцов можно назвать:

Эммелин Панкхёрст

Это лидер милитантского движения из числа более "радикальных" суфражисток, которые приковывали себя наручниками к перилам в общественных местах. Журнал "Тайм" в 1999 году назвал ее одной из ста самых влиятельных личностей ХХ века.



Эммелин Панкхёрст / Фото cultmir

Эмили Уилдинг Дэвисон

Она в июне 1913 года выбежала под копыта коня короля Георга V на дерби, получила ранения, а фото инцидента облетело все британские газеты. Так, тогдашние методы борьбы и привлечения к себе внимания были очень эпатажными.

Элис Стоукс Пол

Это американская суфражистка, которую посмертно включили в галерею национальной славы в 1970-е годы.

Неужели украинки стояли в стороне от этих процессов? Отнюдь. Для знакомства с украинскими женщинами-борцами за права можно посмотреть выпуск "Исторической Правды" с Вахтангом Кипиани "Первые украинские феминистки".

Вот неполный перечень украинских активисток и борцов за права:

Наталья Кобринская

Милена Рудницкая

Елена Кисилевская

Ольга Басараб.

К тому же, в Первой и Второй мировых войнах украинки принимали участие не только как медсестры, но и были непосредственно на поле боя или выполняли подпольную работу. Среди них были: Ольга Подвысоцкая, Анна Дмитерко, Екатерина Зарицкая, Дарья Гнатковская и другие.

Украинский институт национальной памяти воплотил проект "Война не делает исключений. Женские истории Второй мировой войны". Поэтому ученики могут поработать с готовыми плакатами и познакомиться с судьбами этих женщин.

Также издание “Гендер в деталях” подготовило еще несколько вариантов, как отметить 8 Марта в школе не стереотипно.

Протестное искусство против шаблонов

Среди украинских диссиденток стоит выделить Аллу Горскую, потому что ее жизнь, деятельность и обстоятельства убийства выглядят как настоящий детективный сериал.

Поэтому предложите в классе проанализировать произведения Аллы Горской, поговорить о цензуре и запретах. А к разговору о "протестном" искусстве, которое задает новые тренды, можно добавить творчество: Екатерины Билокур, Марии Приймаченко, Сони Делоне.

Обязательно спросите учеников, легко ли было быть художницей в те времена и с какими трудностями сталкивались женщины.

"Женский" кроссворд

Для того чтобы лучше понять современную ситуацию с гендерным неравенством в Украине, предложите школьникам разгадать кроссворд, с помощью которого они узнают о:

движении за равенство женщин и мужчин;

стереотипах;

интересной статистике.



Кроссворд к 8 Марта / Фото "развитие ребенка"

Совершить виртуальное путешествие

Это идея для интеграции урока истории или литературы с географией. К примеру, для переосмысления фигуры Леси Украинки можно начать с этой статьи.

Известно, что из-за болезни писательница объездила многие страны мира. Поэтому можно с учениками провести виртуальное путешествие путями Леси Украинки и исследовать положение женщины в них.

Другая украинка-путешественница – София Яблонская – совершила чуть ли не кругосветное путешествие. Она 15 лет жила в Китае, печатала свои фоторепортажи на страницах ведущих изданий мира.

Третьей героиней для виртуального путешествия может стать Соломия Крушельницкая. Где она только не выступала и в какие образы не перевоплощалась.

Борьба за права

Борьба женщин за свои права продолжается до сих пор. К примеру, Международная правозащитная организация Amnesty International ежегодно проводит Марафон написания писем в защиту прав человека, и порой истории заключенных женщин просто шокируют: потому что это возможно в XXI веке.

Предложите детям составить перечень наиболее распространенных нарушений прав женщины. Пусть они предложат собственные варианты преодоления этих случаев несправедливости.

Как изменить гендерное неравенство в мире? В частности, по словам учителей, это важно изменить на законодательном уровне.

Также стоит говорить о проблемах женщин в обществе, учить защищаться, обучать основам самозащиты, создавать кризисные центры и оказывать реальную помощь женщинам.

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Стоит ли поздравлять учительниц?

Некоторые учителя с радостью примут цветы и поздравления. Однако не все женщины поддерживают этот праздник.

Так, некоторые педагоги заявляют, что им не нужно дарить к 8 Марта ни конфет, ни кофе. Ценнее подарка будет проявление уважения к учителям на протяжении всего учебного года.

Кроме того, немало учителей заранее говорят родителям, что вместо цветов на праздники (в том числе, и на 8 Марта) было бы хорошо обеспечить класс канцелярскими товарами: бумага, ручки, карандаши, ватманы, двусторонняя бумага. Так педагогам будет гораздо проще готовить для детей наглядные материалы к урокам.