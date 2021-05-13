Ребенка сразу госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом основания черепа.
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Сотрудники полиции по факту происшествия начали уголовное производство по статье “Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей”. Кроме того, проводили следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП в школе.
Состояние мальчика сейчас
Отец Артема Билясова Владимир сообщил, что состояние сына уже стабильное, ему стало лучше. Мать мальчика добавила, что Артем идет на поправку.
Семья всем благодарна за помощь и поддержку. Сейчас ребенок стабилен и все хорошо. Материальной помощи от людей мы уже не нуждаемся. Мы всем благодарим за помощь,
– сказала женщина.
Полиция продолжает вести расследование, в частности опросили свидетели и проверили футбольные ворота в школе. Выяснилось, что вторые ворота (которые осталась в спортзале) имеет нормальное крепление.
Если полиция выявит правонарушение, то виновнику грозит до 3 лет лишения свободы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.
К слову, ранее в Одесской области ученик 6 класса сломал ногу, когда играл со сверстниками в футбол после уроков. Но учительница вместо того, чтобы оказать первую помощь школьнику, приказала вынести его за территорию школы.