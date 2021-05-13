Ребенка сразу госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом основания черепа.

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Сотрудники полиции по факту происшествия начали уголовное производство по статье “Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей”. Кроме того, проводили следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП в школе.

Состояние мальчика сейчас

Отец Артема Билясова Владимир сообщил, что состояние сына уже стабильное, ему стало лучше. Мать мальчика добавила, что Артем идет на поправку.

Семья всем благодарна за помощь и поддержку. Сейчас ребенок стабилен и все хорошо. Материальной помощи от людей мы уже не нуждаемся. Мы всем благодарим за помощь,

– сказала женщина.

Полиция продолжает вести расследование, в частности опросили свидетели и проверили футбольные ворота в школе. Выяснилось, что вторые ворота (которые осталась в спортзале) имеет нормальное крепление.

Если полиция выявит правонарушение, то виновнику грозит до 3 лет лишения свободы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.

К слову, ранее в Одесской области ученик 6 класса сломал ногу, когда играл со сверстниками в футбол после уроков. Но учительница вместо того, чтобы оказать первую помощь школьнику, приказала вынести его за территорию школы.