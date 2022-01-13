75% учителей угрожают уволиться: во Франции могут закрыть школы

Учителя во Франция вышли на массовые забастовки против политики борьбы с COVID-19 в школах. Педагоги отказываются работать в таких условиях и угрожают уволиться.

Протесты могут привести к тому, что около 75% учителей уволится, и из-за этого закроется половина начальных школ страны.

К теме Учителя хотели дистанционку, но власти отменили уроки: в Чикаго закрыли школы из-за споров

Сейчас во Франции около 10 тысяч классов закрыты из-за коронавируса среди учеников и персонала. Несмотря на это, правительство делает все возможное, чтобы школы оставались открытыми.

Учителя не хотят работать в таких условиях

С начала января в стране несколько раз менялись правила тестирования детей и санитарные протоколы. Это привело к хаосу в школах и очередям в пунктах тестирования. А если в классе кто-то из учеников болеет COVID-19, то остальные дети и учителя должны проходить тестирование три раза в неделю, чтобы класс и далее учился в очном режиме.

Учителя заявили, что не хотят и дальше работать в таких условиях. Они требуют более защищенные маски для работы и мониторы для проверки уровня проветривания в классах.

Ученики не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридную форму обучения, переходящую от дистанционной к очной, невозможно воплотить в жизнь,

– говорится в заявлении профсоюзов педагогов.

Профсоюзы поддержала родительская группа Франции FCPE. Они призвали родителей оставить своих детей дома 13 января.

Добавим, что во Франции школы массово закрывают классы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди учителей и детей. А по состоянию на 11 января там был самый высокий показатель заболеваемости за все время пандемии – 368 тысяч случаев COVID-19 за день.

К слову, в США еще на прошлой неделе школьники должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона некоторые ученики остались на зимних каникулах, а некоторые – перешли на дистанционное обучение.

А ученики в Великобритании из-за COVID-19 вынуждены носить маски в школах после возвращения с новогодних каникул. Это нужно делать в помещениях школ, в частности классах, библиотеках и даже коридорах.