7 вопросов, которые помогут школьнику определиться с будущей профессией
Источник:"Обозреватель"
По статистике 2019 года, более половины выпускников университетов не работают по профессии, которую получили в университете. Эксперты говорят, что родителям стоит ответственно отнестись к выбору будущей профессии для ребенка.
Чаще всего подросток должен сделать выбор в пользу занятия, которое будет приносить ему финансовое и моральное удовлетворение на протяжении многих лет.
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Но, как говорит основательница Ukrainian Film School Алена Тимошенко, этот выбор "за ребенка" в большинстве случаев делают родители.
Сейчас молодое поколение отличается сознанием и свободой. Их интересует будущее и перспективы. Они реально оценивают, будет ли определенная профессия востребована на рынке, будет ли она приносить желаемый доход, и какие возможности для развития она предусматривает,
– говорит она.
По ее словам, абитуриент подходит к вопросу выбора профессии совсем иначе:
- он позволяет себе взять паузу после школы 1 – 2 года, и пробует себя в разных сферах деятельности;
- или ходит на курсы по интересам, устраивается на работу или разрабатывает стартап.
Современные подростки понимают, что над ними не висит пугающая ответственность выбора, ведь в 25, 35 или 45 лет кардинально изменить направление работы.
7 вопросов к выпускнику относительно будущей профессии
Алена Тимошенко говорит, что существует множество рекомендаций, но их можно трансформировать в 7 вопросов к выпускникам школ:
- Что я умею делать?
- Что у меня получается хорошо, а что лучше, чем у моих друзей и знакомых?
- Какой вид деятельности доставляет мне удовольствие?
- Выполнение какой работы позволяет мне испытывать эйфорию и от самого процесса, и от полученного результата?
- В какой сфере я мог бы реализовать себя или какая профессия мне больше всего подходит?
- Каким видом деятельности я готов заниматься всю жизнь?
- В чем моя уникальность?
Честные ответы на эти вопросы приближают школьника к определению – кем он/она хочет быть.
Основательница Ukrainian Film School уверена, что если человек хочет быть востребованным профессионалом, то нужно быть в курсе всего, что происходит в мире, а еще – изучать и прогнозировать тренды.
Главное – запомнить, что на пути уже профессионального становления нельзя останавливаться. Это марафон, сделал паузу – и ты позади. Поэтому всегда надо держать темп, чтобы побеждать,
– подытожила она.