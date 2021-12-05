7 вопросов, которые помогут школьнику определиться с будущей профессией

По статистике 2019 года, более половины выпускников университетов не работают по профессии, которую получили в университете. Эксперты говорят, что родителям стоит ответственно отнестись к выбору будущей профессии для ребенка.

Чаще всего подросток должен сделать выбор в пользу занятия, которое будет приносить ему финансовое и моральное удовлетворение на протяжении многих лет.

К теме Не только бесплатное обучение: за что не будут платить студенты Президентского вуза

Но, как говорит основательница Ukrainian Film School Алена Тимошенко, этот выбор "за ребенка" в большинстве случаев делают родители.

Сейчас молодое поколение отличается сознанием и свободой. Их интересует будущее и перспективы. Они реально оценивают, будет ли определенная профессия востребована на рынке, будет ли она приносить желаемый доход, и какие возможности для развития она предусматривает,

– говорит она.

По ее словам, абитуриент подходит к вопросу выбора профессии совсем иначе:

он позволяет себе взять паузу после школы 1 – 2 года, и пробует себя в разных сферах деятельности;

или ходит на курсы по интересам, устраивается на работу или разрабатывает стартап.

Современные подростки понимают, что над ними не висит пугающая ответственность выбора, ведь в 25, 35 или 45 лет кардинально изменить направление работы.

7 вопросов к выпускнику относительно будущей профессии

Алена Тимошенко говорит, что существует множество рекомендаций, но их можно трансформировать в 7 вопросов к выпускникам школ:

Что я умею делать? Что у меня получается хорошо, а что лучше, чем у моих друзей и знакомых? Какой вид деятельности доставляет мне удовольствие? Выполнение какой работы позволяет мне испытывать эйфорию и от самого процесса, и от полученного результата? В какой сфере я мог бы реализовать себя или какая профессия мне больше всего подходит? Каким видом деятельности я готов заниматься всю жизнь? В чем моя уникальность?

Честные ответы на эти вопросы приближают школьника к определению – кем он/она хочет быть.

Основательница Ukrainian Film School уверена, что если человек хочет быть востребованным профессионалом, то нужно быть в курсе всего, что происходит в мире, а еще – изучать и прогнозировать тренды.

Главное – запомнить, что на пути уже профессионального становления нельзя останавливаться. Это марафон, сделал паузу – и ты позади. Поэтому всегда надо держать темп, чтобы побеждать,

– подытожила она.