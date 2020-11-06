Учитель – это одна из самых тяжелых и требовательных профессий. В то же время эта работа важна, ведь учителя влияют на будущее страны, потому что способствуют развитию знаний детей, их мировоззрения, нравственных качеств и тому подобное. Но в поисках работы педагоги не должны писать о некоторых вещах.

Хаотичный порядок опыта работы, обучение, личные качества в резюме – это табу, которые портят впечатление о вас. Поэтому эксперт Кристина Гончарук назвала изданию "Освитория" досадные ошибки в резюме и дала советы, как это исправить.

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Как учителю не стоит составлять резюме

Хаотичная структура

Информация в вашем резюме должна быть четкой и понятной. Эксперт советует перечислять места работы в обратном порядке – от настоящего к первому.

Также обязательно выделите опыт обучения в отдельный блок. "А чтобы ваше резюме было стильным, загрузите шаблон, который вдохновит вас на карьерные изменения", – сказала Кристина Гончарук.

Несущественный опыт работы

Кандидату на определенную должность не стоит указывать опыт работы, который не касается вакансии. Например, если вы в течение студенческих лет работали официантом, курьером или консультантом в магазине, а теперь ищете работу учителя. Ведь этот опыт не имеет отношения к профессии педагога.

Лучше фокусируйте внимание на том, что вы знаете и умеете. Например, вы не работали учителем в школе, но проходили педагогическую практику, учились на курсах или онлайн-тренингах и тому подобное.



Собеседование с учителем на работу / Фото teknologisk

Пустые фразы в разделе "личные качества"

Не пишите стандартные качества типа "коммуникабельный, стрессоустойчивый, командный игрок". Этот набор качеств рекрутер видит в 95% резюме. Эксперт уверяет, что лучше не писать ничего, чем банальные фразы.

Вместо этого подчеркните свою уникальность. Например, напишите короткую историю, которая раскроет ваш сильный навык.

Например, коммуникабельность можно показать через реальный кейс из практики: "примирила 1-А и 2-Б, которые конфликтовали несколько месяцев", или стрессоустойчивость: "Провела 5 встреч с мамой самого большого хулигана школы и не сошла с ума". Пусть лучше будет юмор и самоирония, но это также будет свидетельствовать о вашей креативности.

Одно резюме на разные вакансии

На каждое резюме рекрутер тратит примерно 6 секунд, чтобы составить о нем впечатление: за 4 секунды просматривает имя, фамилию и прежнюю должность, еще за две секунды сканирует документ глазами по ключевым словам для определенной вакансии. Иногда рекрутеры школ ежедневно получают десятки резюме.

Многие школы в описании вакансии описывают свои ценности и приоритеты: какого учителя ищут, что ценят в людях и тому подобное. Поэтому внимательно читайте эти описания вакансий и делайте свои резюме как можно более персонализированными.

И еще адаптируйте свой профессиональный опыт. Если учительница начальных классов не преподавала на английском языке на предыдущей работе, но умеет и может это делать, это стоит отметить.

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Фото с отдыха или вечеринок

Фото – это важная информация о вас. Интересно, что крупные международные корпорации не рассматривают резюме, где есть фото или указан возраст кандидата. Поэтому, помните, что фото с вечеринки, тематической фотосессии или отдыха совсем не подходят для резюме.

На должность учителя в учебное заведение ваше фото должно быть деловым, ведь вы будете лицом школы.



И на собеседование оденьтесь сдержанно и аккуратно / Фото grade

Все сертификаты списком

Никогда не указывайте списком все курсы, которые вы прослушали, и сертификаты, которые вы получили за последние 10 лет. Ведь, например, курсы, которые были актуальны в 2009 году, уже потеряли ценность в 2020.

Лучше покажите свои навыки lifelong learning – обучения на протяжении жизни. Это может быть не только повышение квалификации для учителей, но и онлайн-курсы на Coursera, Prometheus и т.д. Потому что если учитель сам практикует lifelong learning, то сможет и детей научить этому.

E-mail с никнеймом

Не создавайте никнейм на электронной почте типа mickeymous@ukr.net. Ведь когда рекрутер видит почтовый адрес кандидата, где вместо имени и фамилии какие-то веселые никнеймы, то теряет доверие к такому резюме. А еще лучше создать отдельный ящик для рабочих писем.