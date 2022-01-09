7 образовательных трендов в 2022: что учеников и учителей ждет в новом году

2021 год имел много изменений в сфере образования. Педагоги искали новые подходы и решения, применяли нестандартные методы и приемы. А что образованию принесет 2022 год – читайте об образовательных тенденциях, на которые следует обратить внимание.

В 2022 году стоит ждать новых изменений в сфере образования. Что-то останется так, как и было, а кое-что будет кардинально новым. Ниже читайте о главных тенденциях в образовании в новом году.

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7 образовательных трендов в 2022 году

Еще больше цифровизации

Дистанционное и смешанное обучение продолжают активно использоваться всем миром. И если сначала мы относились к ним с опаской, то теперь многое изменилось. И это стало настоящим трендом.

От простых видеолекций учителя перешли к более эффективным форматам работы, которые предусматривают активное взаимодействие участников образовательного процесса. К тому же, школы все чаще используют различные онлайн-платформы для обучения, интернет-ресурсы и приложения.

Soft skills

Работодатели все чаще обращают внимание на так называемые мягкие навыки, в частности:

критическое мышление,

креативность,

умение работать в команде.

умение решать проблемы.

Поэтому если учитель хочет воспитать учеников успешными, то необходимо активно развивать именно soft skills.

В будущем наиболее ценными работниками будут не те люди, которые когда-то много выучили, а те, которые умеют эффективно подстраиваться под новые условия, учиться на протяжении жизни и находить нестандартные решения.

Сторителлинг и визуализация

В современном мире ученикам довольно сложно концентрироваться и долго удерживать внимание. И с этой проблемой сталкиваются педагоги по всему миру. Но это не значит, что с этим ничего не нужно делать.

Внимание зумеров привлечь непросто, но реально, и тут на помощь приходит сторителлинг. Полноценный сюжет, интрига, яркая визуализация и блестящие монологи учителя. Поэтому, чтобы удержать внимание учеников, придется постараться.

Виртуальная и дополненная реальность

Это один из самых интересных образовательных трендов, полностью меняющий представление об учебном процессе. Виртуальная и дополненная реальность позволяют добавить к обучению элементы игры и интерактива, сделать его более наглядным и, бесспорно, более интересным.



Виртуальная реальность на уроках / Фото zmi.ck.ua

А еще они помогают школьникам:

легко освоить даже очень сложные учебные темы;

без проблем сосредоточиться на процессе обучения (зарубежные педагоги советуют использовать виртуальную и дополненную реальность в работе с детьми, имеющими СДВГ);

понять, как применять полученные знания на практике.

Учителя же получают благодаря виртуальной и дополненной реальности прекрасную возможность подавать сложную теорию просто и интересно, мотивировать учеников к обучению и просто сделать уроки более интересными. И для этого хватит даже одного смартфона.

Геймификация

Геймификация обучения вновь в тренде. Именно игровые механики изрядно мотивируют учеников выполнять домашнее задание, проходить учебные тесты, понимать сложные темы и лучше ориентироваться в изученном материале.

На каких уроках будет уместной геймификация? На любых. А зарубежные педагоги вообще советуют именно в игровом формате осваивать основы финансовой грамотности и развивать критическое мышление.

Искусственный интеллект

Это один из самых популярных трендов. Искусственный интеллект будет способствовать персонализации учебного процесса, созданию индивидуальных образовательных траекторий, оценке компетентностей учащихся и тому подобное.

Он поможет сделать учебный процесс интерактивным и безопасным. Впрочем, не стоит переживать, что искусственный интеллект скоро заменит учителей. Если это и произойдет, то через очень много лет.

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Асинхронное обучение

Это замечательный подход, дарующий больше свободы и ученикам, и учителям. Особенно в условиях дистанционного и смешанного обучения. Асинхронный режим дает школьникам возможность работать над учебными заданиями в собственном темпе.

Нет необходимости пытаться из последних сил догнать класс, можно спокойно уделить больше внимания теме, которая выдалась сложной. Впрочем, асинхронное обучение невозможно без самодисциплины и умения управлять временем, поэтому подойдет оно не всем школьникам.

Итак, 2022 год дарит множество возможностей и перспектив для работы учителей и обучения. Мы уверены, что будет интересно, поэтому посмотрим!