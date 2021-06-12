Свой отпуск преподаватель часто использует для роста и развития. Поэтому смотрите 7 крутых образовательных онлайн-курсов, которые помогут учителям подготовиться к началу нового учебного года.

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Курсы для учителя на лето

Курс "Успешное учительство – простые рецепты на каждый день"

Онлайн-курс дает советы практикам от педагогов, которые ежедневно задействованы в работе школы. Он на "живых" примерах демонстрирует, как заинтересовать обучением современных детей.

Курс поможет учителям сориентироваться и выработать собственный стиль, опираясь на идеи коллег, а также обеспечит профессиональное развитие и уверенность в собственных силах. Также курс предлагает знакомство с лучшими практиками и предоставляет советы для обучения.

Курс – бесплатный. А за успешное обучение на курсе выдается сертификат, отвечающий требованиям для повышения квалификации на 30 часов.

Курс "Наука об обучении: что должен знать каждый учитель"

Он будет проходить в онлайн режиме. Это курс Института педагогики (Teachers College) Колумбийского университета.

Курс подойдет для всех преподавателей, которые хотят понять принципы работы мозга, в частности:

как именно мы учимся,

как наш мозг создает, хранит и воспроизводит воспоминания,

как эту информацию правильно использовать учителю.

Курс полностью переведен на украинский язык. И после успешного прохождения всех модулей педагоги смогут бесплатно получить сертификат (20 академических часов).

Школа преподавания TeachOn Online

Ее уже шестой раз проводит компания ZNOUA. Этот курс будет полезным для школьных учителей, репетиторов, методистов, а также всех преподавателей и студентов, которые хотят начать работать онлайн.

Педагоги на курсе смогут узнать о тенденциях развития образования в будущем, использовании новейших онлайн-ресурсов на уроках, инструментах создания контента и продвижения в социальных сетях.



Курс для учителя / Фото lifewire

После прохождения всех вебинаров и выполнения финального теста педагоги получат сертификат (15–32 академических часа, в зависимости от выбранного варианта участия). Возможно бесплатное участие.

Курс "Учимся учиться: инструменты для освоения сложных предметов"

Это очень популярный онлайн-курс в мире, ведь он является своеобразной инструкцией по работе во время учебы. После успешного прохождения модулей учитель сможет бесплатно получить сертификат (30 академических часов).

Он особенно ценным будет для преподавателей математики и естественных наук, ведь часть лекций ведет Барбара Окли, которая овладела технической специальностью.

В частности, курс поможет понять разницу между типами мышления, основные принципы фрагментирования материала и способы раскрытия потенциала ученика.

Курс "Теория поколений: находим общий язык"

Этот курс будет интересным учителям, репетиторам, работникам школ, которые хотят улучшить взаимодействие с учениками и находить с ними общий язык. После успешного прохождения всех модулей и тестирования педагоги получат сертификат бесплатно.

Курс "Цифровые навыки для учителей"

Этот курс построен в формате короткого образовательного сериала, продолжительность каждой серии 8–10 минут. Он прекрасно подойдет для всех учителей, которые планируют преподавать дистанционно или использовать элементы смешанного обучения.

В частности, там рассказывают все о Google-календаре, онлайн-рассылках, хранении файлов в хранилищах и интерактивных уроках с YouTube. Кроме того, учитель научится организовывать онлайн-тестирование на проверку знаний учащихся. Педагоги, которые пройдут курс, бесплатно получат сертификат.

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Курс "Бери и делай"

Этот курс создали студия образования EdEra и общественный союз Osvitoria. Он подойдет для учителей, которые хотят разнообразить уроки, научиться организовывать квесты, разрабатывать настольные игры, комиксы и тому подобное.

После успешного прохождения всех модулей учителя могут получить сертификат (15 академических часов) бесплатно.

Курс "Как предоставлять полезную обратную связь?"

Он будет ценным для директоров, завучей, методистов и других, кто хочет выйти на новый уровень, конструктивно сотрудничать с подчиненными, давать им качественную обратную связь.

Курс можно прослушать на английском языке и включить субтитры на английском или русском языке. После успешного прохождения всех модулей вы можете заказать сертификат.

Отметим, что все эти курсы могут засчитать учителям в повышение квалификации по решению педсовета учебного заведения. Курсы могут быть засчитаны на основании наличия сертификата и программы курса.