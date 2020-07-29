С карантином школам и ученикам приходилось привыкать к новой реальности. Но каким обучение было раньше? Действительно ли современные ученики имеют больше домашних заданий, чем школьники предыдущих веков? Мы подготовили для вас несколько фактов о школах всех времен.

Все эти факты написала в своей книге "Школознавство" Галина Ткачук. Там автор остроумно раскрывает серьезную историческую тему, какими были школы в Украине в разные времена, передает Освіторія.

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Топ-7 исторических фактов о школы

Первыми детьми на домашнем обучении были княжеские дети

Из столетних источников стало известно, что в средневековье книжное образование могли позволить себе лишь представители очень состоятельных слоев населения. Поэтому, раньше наука дома была за честь и выпадала лишь самым знатным лицам, а сейчас ученики вынужденно перешли на дистанционное образование и этим не очень довольны.

Сечевая школа на Запорожской Сечи содержалась на средства Войска Запорожского

К тому же, там были элементы школьного самоуправления. Ученики принимали участие в наполнении школьной казны, а именно: колядовали, исполняли обязанности звонаря и читали Псалтырь по умершим и убитым.

В Иезуитской школе или коллегии обучение велось исключительно на латинском языке

Основан он был влиятельным католическим орденом. А вступить в это заведение можно было лишь тем, кто владел хотя бы основами латыни. А вы до сих пор думаете, что условия поступления в школу в наши дни слишком суровые?

Учебники в братских школах при православных общинах печатали на церковнославянском языке.

И все они имели очень причудливые названия. К примеру, "Аделфотес" Арсения Грека или "Грамматика словенска совершенного искусства осми частей слова" Лаврентия Зизания и тому подобное. Такие ли уж причудливые учебники в современных школьных библиотеках?

Когда-то тоже устав в братских школах. Интересно, что ученики должны были ежедневно выполнять домашнее задание, а родители обязаны были их контролировать. Вероятно, именно оттуда и началась "беда" школьников с домашним заданием.

В приходской школе выбор домашнего задания был небольшой

А все потому, что там существовало всего три учебника: Букварь, сборник молитв ежедневных церковных служб Часослов и Псалтырь (книга стихов Ветхого Завета Библии). Поэтому, не удивительно, что Тарас Шевченко, который учился в приходской школе, выучил весь Псалтырь наизусть.

Кроме того, писатель вспоминал о розгах, которыми дьяк угощал учеников за неуспеваемость.

В гимназиях, существовавших в российской и Австро-Венгерской империях, девушки и ребята учились в отдельных учебных заведениях

Также в таких школах существовал строгий дресс-код. В частности, ребята должны были надевать шинель и застегивать ее. Писатель Юрий Смолич, который учился в одном из таких заведений, рассказывал строгие правила поведения оттуда: за каждую незастегнутую пуговицу – час карцера.

В советской школе вера и церковь не имели влияния на образование

Любые упоминания о религии были запрещены. К примеру, в сочинении о том, как вы провели зимние каникулы, нельзя было писать, что семья праздновала Рождество. Потому что была коммунистическая идеология.

Интересно, что младшим школьникам "октябрятам" выдавали значки в форме звезды, а старшие носили красные пионерские галстуки. И учиться желательно было на все пятерки.