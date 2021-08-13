Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила, что в этом году при проверках обращается внимание на многие новые нормы в связи с внедрением нового санитарного регламента для школ.

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В частности, они касаются:

состояния содержания территории,

создания условий для детей с особыми образовательными потребностями,

состояния обеспечения мебелью,

создания условий для учащихся начальных классов,

состояния проведения лабораторных исследований факторов среды.

Нарушения, которые были выявлены во время проверок, в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков, где будут готовить еду для детей. Среди наиболее распространенных нарушений – недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие надлежащих условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах,

– говорит Магалецкая.

Нарушения в школах

При проверке 28 школ Черкасской области, нарушения выявлены в 22 из них.

В Черниговской области в 7 школах выявлены нарушения, в частности: недостаточное количество холодильного и технологического оборудования, недостаточное количество столовой и кухонной посуды, необходимость проведения капитального ремонта.

В Киеве в 11 школах в течение длительного времени не проводят ремонты с установкой необходимого технологического оборудования. В частности, в Оболонском районе таких школы 2, в Печерском – 1 школа, Подольском – 2 школы, Святошинском – 2 школы, Соломенском – 3 школы, Шевченковском – 1 школа.

в течение длительного времени не проводят ремонты с установкой необходимого технологического оборудования. В частности, в Оболонском районе таких школы 2, в Печерском – 1 школа, Подольском – 2 школы, Святошинском – 2 школы, Соломенском – 3 школы, Шевченковском – 1 школа. В Житомирской области недостаточно обеспечены технологическим и холодильным оборудованием 6% пищеблоков, в недостаточном количестве обеспечены столовым и кухонным 11% пищеблоков в школах.

Госпродпотребслужба выступает партнером в сфере реформирования школьного питания. Специалисты службы осуществляют контроль безопасности пищевых продуктов и соответствия санитарным нормам, проводят проверки.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме заявил, что реформа школьного питания должна была полноценно заработать с 1 сентября 2021 года. Но переходный период может быть дольше.

С 1 сентября все должны быть активно включены в процесс этой реформы. Возврата назад не будет! Это здоровье наших детей!. Но мы, понимая, что есть определенные проблемы и разные возможности местных бюджетов, только с 1 января 2022 года будем проводить целевые проверки и анализ,

– отметил Шкарлет.

А глава Минздрава Виктор Ляшко добавил, что в среднем школьники потребляют сахара втрое больше нормы. По его словам, при рекомендуемых 25 граммах дети до 3 лет потребляют около 50 граммов сахара в сутки, а дети школьного возраста – 67 граммов сахара.