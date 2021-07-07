600 баллов на двоих: двойняшки с Волыни получили максимальные баллы на ВНО-2021

Двойняшки из Луцка Елена и Андрей Костюки вместе сдали ВНО на самые высокие баллы. Выпускники рассказывают, что некоторые предметы знали хорошо, а к другим – усиленно готовились перед тестированием.

Двойняшки закончили Волынский научный лицей-интернат. Они рассказывают, что в классе сидели за одной партой, однако списывать друг другу не давали.

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Как двойняшки сдали ВНО:

Елена Костюк сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. По английскому языку, украинскому языку и литературе – 197.

А Андрей Костюк получил максимальные 200 баллов на тесте по географии. Парень высокие баллы имеет и по другим дисциплинам – английский написал на 197 баллов, математику на 198.

Елена признается, что математика ей всегда давалась легко, английским давно занимается, а к украинскому языку и литературе углубленно готовилась в течение последнего года.

Учительница математики Анастасия Букаревич говорит, что ожидала таких результатов от своих учеников.

После ВНО они вечером позвонили, Андрей сразу нашел ошибку свою. А у Леночки мы надеялись что будет 200 баллов,

– сказала она.

Где хотят учиться двойняшки? Выпускники хотят остаться в Украине и планируют учиться в одном из столичных вузов. Андрей выбрал юридический факультет, а Елена хочет стать психологом.

"Хотим развивать это государство. Менять сознание людей и показывать своим примером, что в Украине можно развиваться и нужно вместе строить наше государство", – ответил Андрей Костюк.



Елена и Андрей в школе / Фото "Суспільне"

Интересно, что вне учебы Елена увлекается рисованием, Андрей – спортом.

Как известно, 19 волынских выпускников сдали ВНО на 200 баллов. В частности, 5 участников сдали тест по английскому на 200 баллов, по 3 – имеют максимальные результаты по биологии и математике, по 2 – по истории, украинскому языку, географии, по 1 – по физике и химии.

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К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.