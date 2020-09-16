С 1 сентября 2020 года 6 тысяч детей с особыми образовательными потребностями пошли в инклюзивные группы в детские сады. Отметим, что им за счет государства закупили необходимые средства для обучения.

В пресс-службе МОН отметили, что количество групп, которые начали работать по плану, составляет более 3,5 тысячи. Интересно, что это на 641 группу больше, чем работало в августе.

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Дети с особыми образовательными потребностями учатся в инклюзивных группах вместе со своими сверстниками. За счет государственной субвенции им обеспечиваются дополнительные коррекционно-развивающие и психолого-педагогические занятия, в том числе индивидуальные занятия с логопедом, психологом или другими нужными специалистами.

Отметим, что для удобной работы в инклюзивных группах количество детей с особыми образовательными потребностями должно составлять не более трех человек, коррекционно-развивающие услуги могут предоставляться как индивидуально, так и в группе.

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К слову, родители могут обратиться к инклюзивно-ресурсным центрам, через Портал ИРЦ, если испытывают беспокойство по развитию их ребенка. Все услуги бесплатные и полностью финансируются государством.