2020 год создал много неприятностей для работников. Ведь из-за кризиса некоторые потеряли работу, а некоторые нашли новую. Как найти работу в кризис – читайте советы в материале.

Целесообразно ли менять работу в этом году и как ее найти – рассказала HRM-ментор, соучредитель HR-Go! Community Екатерина Бандуровская изданию Happy Monday.

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Сначала с введением карантина многие компании отменили открытые вакансии, сократили персонал, а кое-кто и вовсе закрылся. Уже в июле рабочие места постепенно начали появляться, но на рынке труда появилась большая конкуренция.

Поэтому, чтобы сегодня обратить на себя внимание работодателя, нужно уметь себя "продавать". Ваш работодатель должен знать, за что он платит и какую пользу от вас получит. Поэтому человек, который ищет работу, должен прилагать много усилий, инвестировать в себя и развиваться как специалист.

Стоит ли в это время менять и искать новую работу? Каждый решает сам, но если у вас появилось свободное время, вы можете посвятить его развитию тех навыков и компетенций, которые помогут вам занять прочную позицию на рынке. И с этим вам будет легче найти работу.

6 советов для тех, кто ищет работу

Обновите свое резюме

Резюме – это самый известный способ заявить о себе потенциальным работодателям. Но оно должно быть адекватным, со всеми важными деталями и без ненужных пунктов. Оставьте в нем все, что нужно для конкретной позиции.

Например, для торгового представителя водительские права важны, а для разработчика – нет. Если вы рассылаете одинаковое резюме всем подряд, то не удивляйтесь, что вам никто не ответит. Для каждой позиции должно быть индивидуальное резюме, где вы подчеркиваете свою пользу для компании.



Резюме на работу / Фото techrocks

Наведите порядок в своих социальных сетях

Не стоит публиковать слишком острые политические или религиозные высказывания в своих социальных сетях. Также избегайте публикации фотографий слишком экстравагантных хобби и вечеринок. Ваш профиль в соцсетях является вашим "лицом", этакой визиткой, которая будет влиять на выбор кандидата на работу.

Максимально публично заявите о поисках работы

Согласно теории шести рукопожатий и концепции силы слабых связей, ваши шансы найти нужную работу возрастут, если больше людей будут знать об этом. Ведь тогда точно найдется кто-то, кто поможет вам. В частности, среди ваших друзей могут быть знакомые CEO, HR или другие менеджеры, которые сейчас кого-то ищут.

Прокачайте навыки самопрезентации для собеседований

Помните, что во время собеседования не стоит преуменьшать собственные способности и успехи (но и не говорите лишнего, потому что об этом могут спросить). И главное говорите четко и уверенно. Потому что вы можете прийти на собеседование и скромно сказать, какие достижения у вас есть, но через 5 минут после вас на это же собеседование придет кто-то, кто эффектно подаст даже стандартный результат, и на работу возьмут его.

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Старайтесь не упустить шанс на первое впечатление

Помните, что первое впечатление невозможно исправить и потому стоит показать себя с хорошей стороны, даже если вам о работе написали в соцсетях. Ведь мест, где вы можете столкнуться с потенциальным работодателем, множество, поэтому будьте к этому готовы и ведите себя адекватно.

Будьте честны с собой

Говорите обо всем честно и открыто, не пытайтесь обмануть работодателя. К примеру, если у вас есть проект, которым вы искренне гордитесь, то не забудьте о нем рассказать, даже если он не очень подходит для этой вакансии.