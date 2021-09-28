Заместитель министра образования Вера Рогова отметила, что в течение этой недели существенно улучшилась ситуация с вакцинацией педагогов.

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По ее словам, если по состоянию на 23 сентября более чем 4,5 тысячи учебных заведений были на дистанционном обучении, то сегодня учатся онлайн 3,3 тысячи школ.

Вера Рогова рассказала, что самый высокий уровень вакцинации педагогов в Киеве, Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской и Черкасской областях. Однако в некоторых областях нет достаточного количества привитых работников, и школы переходят на дистанционку.

Существуют области, где на дистанционном обучении до сих пор более 40% школ, и таких регионов – шесть. Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровненская, Ивано-Франковская и Волынская области,

– проинформировала Вера Рогова.

Заместитель министра образования добавила, что эти области сейчас "под пристальным контролем" МОН.

К слову, главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что только в 34% школ вакцинированных более 80% работников. То есть по сути треть школ сможет продолжать свою работу очно.

В то же время еще в 32% учреждений уровень вакцинации менее половины в каждом из них. По его словам, максимальное количество школ, которые не будут работать при желтом уровне очно – это примерно 60%.