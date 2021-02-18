С помощью упражнений на креативность можно развить мозг ребенка. Ведь мозг – это мышца, которой необходимо периодическая нагрузка, чтобы эффективно работать. Поэтому читайте 6 быстрых и интересных упражнений для развития креативного мышления у учащихся.

Развивать креативность у школьников с помощью этих упражнений можно просто на уроках. По словам экспертов, это поможет им по-новому посмотреть на предмет и отдохнуть от урока.

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Отметим, что на проведение каждой из предложенных игр стоит отводить около 7 минут. Но в целом играть в них можно хоть весь день, поскольку они быстро привлекают школьников.

6 упражнений для развития креативного мышления у школьников

Хамелеон

Это веселое упражнение для развития креативного мышления, ведь с его помощью можно легко заинтересовать школьников темой урока.

Как играть? Возьмите любое заявление или предложение, касающееся учебной темы. Впоследствии попросите школьников придумать аргументы "за" и "против". Желательно, чтобы ученики сами выбрали интересующие их утверждения: так развивается внутренняя мотивация и заинтересованность в игре.

Например: Фраза "Призраков не существует". Против: я их не видела, это противоречит законам физики. За: это души умерших людей, они существуют в другом измерении и тому подобное.

Чудаковатый архитектор

Для этого упражнения ученикам понадобится бумага и карандаш. Ее также можно провести как групповую игру для всего класса. Тогда для этого понадобится лишь школьная доска. Так, на листе или доске нужно записать 10 любых предметов, таких как: стол, тигр, мост, деньги, смартфон, камень, ключ, картина, кот, компьютер.

После этого школьники должны нарисовать здание, которое будет состоять из предложенных предметов. Например, крыша будет в виде смартфона, а фигура кота послужит дверьми. И спрашивайте школьников, почему именно так они соединили эти предметы.

Сравни

Если учитель ищет игру для отдыха и переключения внимания, то можно использовать упражнение "Сравни". Благодаря ей школьники расслабятся и смогут вернуться к усвоению материала с новыми силами.

Все что нужно – ответить на вопросы:

Оглянитесь вокруг, что видите? Назовите несколько предметов, окружающих вас. Какие вещи вокруг вас старые? Возможно, предметы, которые находятся здесь очень давно? А какие новые? Возможно, их приобрели недавно? Что у них общего? Назовите несколько общих признаков, таких как форма, цвет или школьный инвентарь и т. д. Чем отличаются? Какие из них будут существовать дольше? И почему?

Необычное интервью

Это упражнение поможет поощрить школьников посмотреть на привычные вещи под другим углом. К примеру, спросите у школьников, какой предмет они бы пригласили на интервью? Почему именно его и какую историю он рассказал бы, если б мог?

Это упражнение напоминает мультфильмы, где предметы имеют свою историю и умеют говорить. Поэтому, можно сделать упражнение еще интереснее, предложив школьникам перевоплотиться в больших аниматоров.

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Игра в ассоциации

Это очень простая игра, которая может захватить любого. Как в нее играть? Дети должны записать 5 любых слов в столбик. И напротив каждого слова – записать ассоциацию, которая первой пришла в голову.

Пока длится время, отведенное на упражнение, школьники должны подобрать ассоциацию к каждому записанному слову. Чем больше, тем лучше! Например: кассета (фильмы, телевизор, музыка, актеры); рыба (водоемы, еда, жабра, пузыри).

Прибытие инопланетян

Скажите детям, что на Землю прибыли инопланетяне. Они мирные и хотят узнать больше о построении нашего мира. Поэтому спросите школьников, какие первые три вещи они бы им рассказали и почему?

Или подойдите к игре с другой стороны – скажите, что инопланетяне настроены негативно. И спросите у детей: изменился бы их рассказ? Что бы они рассказали пришельцам, чтобы спасти планету? А что бы не рассказали ни при каких обстоятельствах?