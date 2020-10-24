За последние дни книга журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" стала самой востребованной в книжных и онлайн-магазинах. А все потому, что 19 октября суд обязал автора удалить из книги упоминания о Викторе Медведчуке.

Василий Стус для украинцев является символом стойкости убеждений, потому что именно за защиту украинского языка и культуры и борьбу за права человека его дважды осуждала советская власть. Поэтому издание "Освитория" собрало 6 фактов о поэте-борце, которые до сих пор поражают.

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6 интересных фактов о Василии Стусе

Делал промо украинского языка, когда это еще не было мейнстримом

Василий Стус был учителем. После окончания педагогического института в городе Сталино (ныне Донецк) и армии он преподавал украинский язык и литературу в школе Горловки. Но тогда советская власть считала украинский язык "неперспективным" и всячески вытесняла его из школьной программы.

Поэтому, родители учеников часто писали заявления на освобождение своих детей от изучения украинского. Однако Василий Стус всегда старался сделать свои уроки интересными, используя то, что в современном мире называют сторителингом: он рассказывал детям истории из украинского прошлого и читал собственные поэзии. Так ученики, по крайней мере, постоянно слышали от него украинский язык и не теряли к нему интерес.

Защищал политзаключенных

Все хотя бы раз в жизни слышали фразу: "Кто против тирании – встаньте". Ее Стус воскликнул во весь голос во время премьеры фильма Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина". Это произошло 4 сентября 1965 года, а ровно через 20 лет в этот день Стус загадочно погиб в тюрьме.

Участники премьеры фильма рассказывают, что не договаривались об акции протеста. Но когда Иван Дзюба со сцены кинотеатра сказал о массовых арестах украинской интеллигенции, Стус не мог промолчать. В зале сразу появились работники службы безопасности и арестовали многих зрителей, а самого Стуса тогда отчислили из аспирантуры.

Протестовал против уничтожения украинской культуры

Василий Стус за несколько дней до первого ареста, который произошел 12 января 1972 года, вместе с друзьями-писателями ходили рождественским вертепом во Львове. Так они протестовали против политики запрета украинских национальных традиций.

Вместе с тем собранные деньги (250 рублей) они планировали передать для помощи политзаключенным и их родным. Однако, как только Василий Стус вернулся в Киев, его и еще 18 участников коляды арестовали.

Именно тогда во время обыска у Стуса изъяли более 500 оригинальных стихов, десятки статей, переводы поэзии – в общем, все труды, что он писал на протяжении 15 лет.



Вертеп в доме Садовских во Львове. Слева направо: Любомира Попадюк, Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские, Михаил Горынь; сидят – Стефания Шабатура ("цыган"), Марьян Гатало, Александр Кузьменко / Фото Историческая правда

Научился жить и работать в полной изоляции

Из 47 лет жизни по меньшей мере 13 лет Василий Стус провел в следственных изоляторах, камерах-одиночках, карцерах и на каторжной работе. А когда Стуса арестовали во второй раз в 1980 году, его приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Он несколько лет вообще не виделся с родным. Но несмотря на это поэт не прекращал писать, даже в многолетней изоляции.

Писал лагерные "блоги"

Последние тексты Василия Стуса – это лагерные "блоги" (так их называет автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани). В них поэт выразил собственные размышления о жизни и написал истории людей, которые вместе с ним отбывали наказание.

А для того, чтобы эти тексты не заметили надзиратели лагеря, Стус писал их мелким почерком на тонких полосках технической бумаги. И спасти эти 16 заметок смогла жена литовского политзаключенного Балиса Гаяускаса Ирэна – она ​​на себе вывезла тексты Стуса на свободу. Впоследствии их выдали под названием "Из лагерной тетради".

Учил и воспитывал сына дистанционно

Из-за арестов Стус был с сыном только в его раннем детстве и 9 месяцев между первым и вторым заключением. Поэта второй раз осудили 15 мая 1980 года, когда Дмитрию было всего 14 лет.

Тогда, вспоминает Дмитрий Стус, он посдавал долги по русской литературе в школе и собирался идти на футбол, но дома уже был обыск. В тот день они с отцом виделись в последний раз.

Однако Василий Стус продолжал заниматься воспитанием сына дистанционно – через письма. В них он советовал сыну, что читать, предлагал подумать над определенными произведениями, посылал переводы стихов, давал наставления.

Вот несколько главных из них:

"Ты должен иметь крепкое тело. Для этого тебе нужно: развивать ноги (они у тебя слабые), исправлять осанку (ты горбишся). Помогать маме в домашней работе".

"Учи английский язык – раз в 5 изучай больше слов, чем дают в школе".

"Возьми себе за правило: всегда быть справедливым, спокойным, рассудительным, мужественным".

"Бывает часто: человек знает неизвестно сколько, но разговаривать с ним крайне скучно, потому что он ничего не может рассказать интересно: у него нет своего стержня, позвоночника, к которому крепится вся костная система. То есть, такой человек не имеет себя (все другое – телевизор, машина, дача, брюки, профессия – имеет!) ".

"Не знаю, есть ли у тебя девушка. Когда есть (или – когда будет) – старайся, чтобы она была выше тебя. То есть, чтобы ты тянулся к ней, а не опускался. Когда же она слишком земная, то придумай ее – небесной, и она станет такой. Но лучше, чтобы у нее были и земля, и небо. Девушка должна предоставить тебе возможность – становиться лучше, а не хуже".

Что известно о Василии Стусе и как к нему причастен Медведчук

Василий Семенович Стус является известным украинским поэтом, прозаиком, переводчиком, литературоведом и правозащитником. Он был одним из самых активных диссидентов. В 1990 году Василий Стус получил звание Лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко, а в 2005-м посмертно стал Героем Украины.

Стус всегда боролся за сохранение и развитие украинской культуры и активно противостоял советской диктатуре. Поэтому Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти, а его творчество было запрещено.



Семья Василия Стуса / Фото из открытых источников

В 1980 году против поэта открыли дело за участие в Украинском Хельсинском союзе и критику советской власти. Диссидента приговорили к пяти годам заключения, которое он не смог пережить.

Так, Василий Стус умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. По официальным данным – от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. Смерть Василия Стуса рассматривается как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.

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К чему же здесь Виктор Медведчук? Именно Виктор Медведчук был государственным защитником Василия Стуса в судебном процессе. Понятно, что Медведчук согласен со всеми доводами стороны обвинения. Он признал, что действия Стуса являются преступлением – таким адвокатом он был. Но Василий Стус защищался самостоятельно как мог.

Роль, которую Медведчук сыграл в суде над Стусом, описана в разделе книги Кипиани под названием "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса?". Впрочем, сегодня политик утверждает, что информация в книге не соответствует действительности. Поэтому 19 октября суд обязал автора удалить из книги упоминания о Медведчуке.