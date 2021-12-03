С 6 декабря еще один город возвращает школьников за парты
Источник:городской совет Мариуполя
С понедельника, 6 декабря, мариупольские школы выходят из дистанционного обучения. Поэтому все ученики наконец сядут за парты.
Об этом сообщила директор департамента образования Татьяна Братчикова. Также информацию уже начали сообщать родителям учеников.
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Такое решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе. Наблюдается устойчивое снижение уровня заболеваемости COVID-19.
С 29 ноября с дистанционного формата обучения вышли 1 – 4 класса, с 6 декабря к ним присоединяются ученики 5 – 11 классов.
На прошлой неделе, после выхода на очное обучение начальных классов, заболело менее 2% учеников. На сегодня все школы готовы принять детей и возобновить образовательный процесс,
– сказала Братчикова.
В Департаменте образования порекомендовали директорам школ временно отстранять от работы учителей, которые не прошли полный курс вакцинации.
По ее словам, садики продолжают работать четыре дня в неделю с понедельника по четверг. Работа секций и кружков будет решаться на следующей неделе.
Отметим, что Мариуполь один из последних городов Донецкой области, где так долго дети учились дистанционно.Важно! Мариуполь все еще в красной зоне. А это значит, что открыться могут только те учебные заведения, где 100% персонала прошли вакцинацию.
К слову, по состоянию на 2 декабря 740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Однако большинство городов уже возобновили очное обучение.
Какие города вернулись к очному обучению в Украине:
- Киев
- Львов
- Одесса
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Чернигов.