Об этом сообщила директор департамента образования Татьяна Братчикова. Также информацию уже начали сообщать родителям учеников.

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Такое решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе. Наблюдается устойчивое снижение уровня заболеваемости COVID-19.

С 29 ноября с дистанционного формата обучения вышли 1 – 4 класса, с 6 декабря к ним присоединяются ученики 5 – 11 классов.

На прошлой неделе, после выхода на очное обучение начальных классов, заболело менее 2% учеников. На сегодня все школы готовы принять детей и возобновить образовательный процесс,

– сказала Братчикова.

В Департаменте образования порекомендовали директорам школ временно отстранять от работы учителей, которые не прошли полный курс вакцинации.

По ее словам, садики продолжают работать четыре дня в неделю с понедельника по четверг. Работа секций и кружков будет решаться на следующей неделе.

Отметим, что Мариуполь один из последних городов Донецкой области, где так долго дети учились дистанционно.

Важно! Мариуполь все еще в красной зоне. А это значит, что открыться могут только те учебные заведения, где 100% персонала прошли вакцинацию.

К слову, по состоянию на 2 декабря 740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Однако большинство городов уже возобновили очное обучение.

Какие города вернулись к очному обучению в Украине: