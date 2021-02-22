Беря кредиты, пользуясь банковскими карточками и открывая депозитные счета, мы становимся потребителями финансовых услуг.

Из-за низкого уровня финансовой грамотности, люди часто не обращают внимания или не понимают условий собственных договоров с финансовыми учреждениями. Иногда это приводит к сложным ситуациям или даже судебным разбирательствам.

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Сколько задолжал винничанин

Еще в 2011 году Николай из поселка Томашпиль взял кредит в одном из банков на сумму 500 гривен. Мужчина платил проценты за пользование деньгами, но в определенный момент задолжал, и летом 2020 ему поступил судебный иск от банка о взыскании задолженности вместе со штрафными санкциями и процентами в размере 55 000 гривен.

Мужчина обратился к адвокату Вите Кравец, которая подала в суд отзыв на исковое заявление, где отметила, что требования банка являются незаконными и необоснованными. Тульчинский районный суд удовлетворил иск банка частично, взыскав с ответчика всего 499 гривен 65 копеек.

Почему суд принял такое решение

Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", в договорах с участием физических лиц, условия об установлении непропорционально большой суммы компенсации в случае невыполнения обязательств клиентом являются несправедливыми. Штрафные санкции и проценты за пользование деньгами не могут превышать 50% стоимости продукции или услуги.

Кроме этого, банк не выполнил требования по уведомлению потребителя об условиях кредитования. Мужчина подписал обычную анкету-заявление, которая не может расцениваться как стандартная форма кредитного договора.

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Почему такие ситуации случаются часто

Обычному потребителю крайне сложно узнать все условия кредитования по конкретному договору, поскольку соответствующий документ имеет очень большой объем и перечень обязательств. Чтобы понять такой вид договора, надо иметь много времени и хотя бы минимальный уровень финансовой грамотности.

Обучение финансовой грамоты граждан является очень важной темой. Многих проблем с деньгами можно было бы избежать, если бы люди знали свои права как потребители финансовых услуг,

– отмечает заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Сергей Ющишин.

Добавим, что в декабре 2018 года Агентство США по международному развитию провело в Украине исследование финансовой грамотности населения. Общий индекс знаний о деньгах в государстве составил лишь 55%.