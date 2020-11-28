Каждый человек, если он хочет достичь профессионального успеха, должен постоянно развиваться. И здесь очень важно самообразование. Эксперты говорят, что следует выработать в себе привычки, которые помогут сделать саморазвитие эффективным.

В частности, самообразование является обязательным пункт в профессиональной карьере каждого учителя. Поэтому издание "На урок" собрало несколько полезных привычек, которые сделают самообразование стилем жизни и повысят его эффективность.

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5 важных привычек, которые помогут сделать самообразование более эффективным

Будьте активным слушателем

Если вы запишетесь на какую лекцию или вебинар, то не воспринимайте информацию пассивно. Для усвоения и осознания темы важно быть активным слушателем. Эксперты советуют понаблюдать за своим поведением: задаете ли вы вопрос, участвуете в дискуссии отвечаете сами.

Чтобы быть активным слушателем, стоит сделать предварительную работу: почитать информацию по теме, найти ведущие онлайн-ресурсы – это поможет лучше схватывать мнения эксперта.

Записывайте всю информацию своими словами

Всегда записывайте основные идеи во время просмотра видео, чтения книги или статьи. Это требует дополнительных усилий, но вы будете активнее воспринимать текст. Всем следует научиться сразу анализировать услышанное или прочитанное, чтобы запоминать больше и качественнее.

Во время записи, не пытайтесь просто копировать текст. Попробуйте перефразировать всю информацию, сделав акцент на том, что вас заинтересовало. Текст должен стать "вашим", адаптированным к вашим потребностям. Ведь вы все равно не запомните всю информацию, поэтому выделите главное.



Подробно анализируйте важную информацию / Фото fortune

Пирамида удержание знаний

Принцип "Пирамиды удержание знаний" предусматривает различные виды учебной деятельности, которые эффективны по-разному. Они выглядят примерно так: от менее эффективного к более эффективному.

лекции – эффективность 5%;

чтение – 10%;

аудио/видео – 20%;

демонстрация – 30%;

участие в дискуссии – 50%;

практические действия – 75%;

применение знаний – 90%.

Эта модель прекрасно демонстрирует – что чем больше ученик вовлечен в обучение, тем будет лучше результат. Поэтому старайтесь постоянно применять полученную информацию: обсуждайте это с друзьями, напишите об этом пост или статью, устройте на педсовете мини-доклады и тому подобное.

Следите за ссылками и приложениями

Читая любой материал, вам стоит обращать внимание на список источников. Там вы найдете ссылки на книги, научные статьи, статистические данные и другие публикации, которые помогли автору в работе над материалом. С их помощью вы сможете расширить кругозор.

Интересно Какие навыки будут важны в будущем: что развивать в учениках

Привычка изучать источники присуща ученым, которые постоянно узнают больше о профессиональной литературе. И превратить это в привычку стоит всем. Так вы откроете для себя совершенно новое измерение темы, на изучении которой сконцентрированы.

Важна самопроверка

Стоит время от времени проверять свои знания. Во время проверки не смотрите правильное решение, попробуйте сначала справиться самостоятельно. Если возникают проблемы, то используйте больше практики.

Эксперты уверяют, что реальные результаты приносит только постоянное воздействие. Поэтому помните: даже если вы выберете только одну привычку из пяти, это уже очень хорошо.