Как в 5-ти странах мира будут открывать школы: интересное сравнение
Каждая страна ищет собственные подходы и вводит рекомендации, как открывать школы с сентября. Например, в Британии не рекомендуют носить маски в школах, а в Испании это необходимо делать всем. Но все страны установили и много одинаковых правил для учебных заведений.
Издание НУШ сравнило основные правила и выяснило, как будут открываться школы в разных странах и что будет с ношением масок, дистанцированием, мытьем рук и тому подобное.
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Как в разных странах будут открывать школы
Что будет с масками
- Канада
Там дошкольникам в садиках и ученикам начальных классов рекомендуют носить маски в помещениях, но это не обязательно. Зато ученики старших классов в помещениях обязательно должны носить маски. Однако их можно снимать, если школьники находятся во время перерыва на улице.
- Великобритания
В этой стране ученикам не обязательно стоит закрывать лицо масками в школах. А все из-за того, что их неправильное использование увеличивает риск заболевания. Также там считают, что для коммуникации и образовательного процесса это может иметь негативные последствия.
- Германия
Здесь все зависит от федеральной территории. Например, в Баварии дети от 7 лет должны носить маски все время, а в других городах это надо делать только в коридорах.
Маски в школах должны носить не постоянно / Фото НУШ
- Испания
В Испании дети от 11 и до 18 лет должны носить маски и в помещении, и на улице. Но лишь в том случае, если между школьниками нет соблюденной дистанции 1,5-2 метра.
- Швейцария
В Швейцарии даже во время жесткого карантина не было «масочного режима». Власти страны подчеркивают, что маски – необязательны, если соблюдать другие правила гигиены и дистанцирования.
Что будет с дистанцией
- Канада
Дети в этой стране должны соблюдать дистанцию, а учителя должны за этим следить. Также школы могут убрать ненужную мебель и расставить парты на большем расстоянии друг от друга. Классы, в которых учатся многие дети, надо перевести в большие комнаты (можно использовать для обучения спортзалы и библиотеки).
- Великобритания
Эта страна пытается минимизировать контакты в школе, группируя детей в так называемые пузыри (малые группы) и сохраняя социальную дистанцию. Вероятно, младших школьников будут делить на группы, а старшие будут соблюдать дистанцию. Также школы должны принять меры, чтобы не было толп в коридорах и у входа.
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- Германия
В немецких школах не должно быть скопления людей. Поэтому коридоры будут только с односторонним движением: заходить надо через главный вход, а выходить через дополнительные выходы. Возле некоторых кабинетов будут висеть точные указания, сколько человек может находиться в них. Для каждой группы учащихся планируют обеспечить отдельные входы и выходы, отдельное время на перерыв и отдельный туалет.
- Испания
Школы должны гарантировать безопасное расстояние между детьми не менее 1,5 метра, иначе – стоит использовать маски и антисептики. Также учителям надо сформировать "пузыри" не более чем из 25-ти учеников. Эти группы не будут пересекаться между собой, но дети смогут контактировать внутри группы без масок.
- Швейцария
Здесь все зависит от кантона (района в Швейцарии). Например, в школах Базеля детей будут запускать группами – по 2 класса с паузой в 10 минут. А прогулки будут проходить у разных классов в шахматном порядке: дети будут выходить на школьный двор, а тогда вместе подниматься в классы.
Что будет с гигиеной
- Канада
Школы в этой стране должны учить учеников постоянно мыть руки и рассказывать, почему это важно. Для этого можно организовать дополнительные перерывы в расписании – чтобы ученики могли мыть руки периодически в течение учебного дня.
- Великобритания
Ученики Великобритании должны соблюдать правила гигиены рук и дыхания. Гигиена дыхания – чихать надо в салфетку, салфетку выбросить, а руки помыть. Также учебные заведения должны проверить, достаточно ли у них умывальников и антисептиков, чтобы ученики и учителя, могли дезинфицировать руки регулярно.
- Германия
Здесь школьники должны не касаться перил, когда поднимаются по лестнице. Руки надо мыть часто, но антисептик использовать лишь тогда, когда это необходимо. Интересно, что его надо смешивать с водой, чтобы не пересушить руки.
- Испания
Здесь учащимся надо мыть и дезинфицировать руки только когда они заходят и выходят из класса или школы.
- Швейцария
В Швейцарии ученикам надо мыть руки перед началом и после занятий. Дети должны соблюдать расстояние по разметке на полу. Все заведения обеспечены антисептиками, а ученики должны обрабатывать ими не только руки, но и свои парты.
Ученики должны использовать антисептики в школе / Фото НУШ
Другие требования в школах
Все страны планируют придерживаться более или менее одинаковых правил, в частности:
- Больше и лучше убирать помещения. Особенно поверхности, к которым часто прикасаются, – туалеты, смесители, столы, раковины, столешницы, дверные ручки, выключатели, клавиатуры, поручни, компьютеры, спортивное оборудование и тому подобное.
- Переместить или забрать вещи, которые трудно очистить. Например, мягкие игрушки, коврики, сиденья с мягкой тканью.
- Чистить и дезинфицировать вещи, которыми пользовался больной коронавирусом человек. По возможности надо использовать одноразовое чистящее средство.
- Установить открытые помойки, к которым не надо прикасаться.
- По возможности после каждого урока проветривать классы, работать с открытыми дверями.
Как будут работать школы в Украине
Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.
А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.
Как организовать обучение в школе в период пандемии:
- не допускать к работе учителя с температурой свыше 37,2°C;
- разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей;
- передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;
- составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала