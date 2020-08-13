Каждая страна ищет собственные подходы и вводит рекомендации, как открывать школы с сентября. Например, в Британии не рекомендуют носить маски в школах, а в Испании это необходимо делать всем. Но все страны установили и много одинаковых правил для учебных заведений.

Издание НУШ сравнило основные правила и выяснило, как будут открываться школы в разных странах и что будет с ношением масок, дистанцированием, мытьем рук и тому подобное.

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Как в разных странах будут открывать школы

Что будет с масками

Канада

Там дошкольникам в садиках и ученикам начальных классов рекомендуют носить маски в помещениях, но это не обязательно. Зато ученики старших классов в помещениях обязательно должны носить маски. Однако их можно снимать, если школьники находятся во время перерыва на улице.

Великобритания

В этой стране ученикам не обязательно стоит закрывать лицо масками в школах. А все из-за того, что их неправильное использование увеличивает риск заболевания. Также там считают, что для коммуникации и образовательного процесса это может иметь негативные последствия.

Германия

Здесь все зависит от федеральной территории. Например, в Баварии дети от 7 лет должны носить маски все время, а в других городах это надо делать только в коридорах.

Маски в школах должны носить не постоянно / Фото НУШ

Испания

В Испании дети от 11 и до 18 лет должны носить маски и в помещении, и на улице. Но лишь в том случае, если между школьниками нет соблюденной дистанции 1,5-2 метра.

Швейцария

В Швейцарии даже во время жесткого карантина не было «масочного режима». Власти страны подчеркивают, что маски – необязательны, если соблюдать другие правила гигиены и дистанцирования.

Что будет с дистанцией

Канада

Дети в этой стране должны соблюдать дистанцию, а учителя должны за этим следить. Также школы могут убрать ненужную мебель и расставить парты на большем расстоянии друг от друга. Классы, в которых учатся многие дети, надо перевести в большие комнаты (можно использовать для обучения спортзалы и библиотеки).

Великобритания

Эта страна пытается минимизировать контакты в школе, группируя детей в так называемые пузыри (малые группы) и сохраняя социальную дистанцию. Вероятно, младших школьников будут делить на группы, а старшие будут соблюдать дистанцию. Также школы должны принять меры, чтобы не было толп в коридорах и у входа.

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Германия

В немецких школах не должно быть скопления людей. Поэтому коридоры будут только с односторонним движением: заходить надо через главный вход, а выходить через дополнительные выходы. Возле некоторых кабинетов будут висеть точные указания, сколько человек может находиться в них. Для каждой группы учащихся планируют обеспечить отдельные входы и выходы, отдельное время на перерыв и отдельный туалет.

Испания

Школы должны гарантировать безопасное расстояние между детьми не менее 1,5 метра, иначе – стоит использовать маски и антисептики. Также учителям надо сформировать "пузыри" не более чем из 25-ти учеников. Эти группы не будут пересекаться между собой, но дети смогут контактировать внутри группы без масок.

Швейцария

Здесь все зависит от кантона (района в Швейцарии). Например, в школах Базеля детей будут запускать группами – по 2 класса с паузой в 10 минут. А прогулки будут проходить у разных классов в шахматном порядке: дети будут выходить на школьный двор, а тогда вместе подниматься в классы.

Что будет с гигиеной

Канада

Школы в этой стране должны учить учеников постоянно мыть руки и рассказывать, почему это важно. Для этого можно организовать дополнительные перерывы в расписании – чтобы ученики могли мыть руки периодически в течение учебного дня.

Великобритания

Ученики Великобритании должны соблюдать правила гигиены рук и дыхания. Гигиена дыхания – чихать надо в салфетку, салфетку выбросить, а руки помыть. Также учебные заведения должны проверить, достаточно ли у них умывальников и антисептиков, чтобы ученики и учителя, могли дезинфицировать руки регулярно.

Германия

Здесь школьники должны не касаться перил, когда поднимаются по лестнице. Руки надо мыть часто, но антисептик использовать лишь тогда, когда это необходимо. Интересно, что его надо смешивать с водой, чтобы не пересушить руки.

Испания

Здесь учащимся надо мыть и дезинфицировать руки только когда они заходят и выходят из класса или школы.

Швейцария

В Швейцарии ученикам надо мыть руки перед началом и после занятий. Дети должны соблюдать расстояние по разметке на полу. Все заведения обеспечены антисептиками, а ученики должны обрабатывать ими не только руки, но и свои парты.

Ученики должны использовать антисептики в школе / Фото НУШ

Другие требования в школах

Все страны планируют придерживаться более или менее одинаковых правил, в частности:

Больше и лучше убирать помещения. Особенно поверхности, к которым часто прикасаются, – туалеты, смесители, столы, раковины, столешницы, дверные ручки, выключатели, клавиатуры, поручни, компьютеры, спортивное оборудование и тому подобное.

Переместить или забрать вещи, которые трудно очистить. Например, мягкие игрушки, коврики, сиденья с мягкой тканью.

Чистить и дезинфицировать вещи, которыми пользовался больной коронавирусом человек. По возможности надо использовать одноразовое чистящее средство.

Установить открытые помойки, к которым не надо прикасаться.

По возможности после каждого урока проветривать классы, работать с открытыми дверями.

Как будут работать школы в Украине

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

не допускать к работе учителя с температурой свыше 37,2°C; разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей; передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску; составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время; по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе; проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала