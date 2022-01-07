Как технологии повлияют на обучение, останутся ли актуальными традиционные школы и университеты и как будут меняться требования к учителям – читайте главные прогнозы экспертов HolonIQ.

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5 сценариев, как может измениться образование до 2030 года

Сценарий № 1: образование по старинке

Эксперты прогнозируют, что страны с развитой экономикой будут переживать демографический кризис. Им не хватит рабочей силы, поэтому вырастет спрос на образованных работников из развивающихся стран.

Каким будет образование при таком сценарии:

Традиционные учебные заведения останутся, но они станут более технологичными. Запрос будет на вузы, где студенты смогут быстро получить прикладные навыки для новых или технологизированных индустрий.

Школьное образование и формальное высшее образование будут оставаться дорогими, но нехватка инноваций в сфере все равно будет ощутима. Поэтому инвесторы будут поддерживать альтернативные модели обучения.

Продолжится рост спроса на английский язык.

Сценарий № 2: региональный подъем

По словам специалистов, региональная интеграция между развивающимися странами станет более интенсивной. Они будут объединяться, чтобы вместе решать уникальные региональные проблемы и вместе с тем сохранить свои культурные особенности.

Каким будет образование при таком сценарии:

Страны будут согласовывать свои обучающие программы, делиться учебными ресурсами. Будут признавать в своих регионах квалификацию учителей, создадут сети для их профессионального развития, в частности, программы обмена.

Страны Азии, Африки и Ближнего Востока сформируют больше всего альянсов – таким образом они будут бороться с "оттоком мозгов" на Запад. Благодаря этому в странах улучшится качество образования и появятся более перспективные рабочие места.

Формат смешанного обучения (оффлайн и онлайн) будет становиться все популярнее в пределах регионов.

Сценарий № 3: глобальные гиганты

Эксперты полагают, что глобализация усилится. Вузы объединяются, чтобы соперничать с мегаорганизациями на глобальном образовательном рынке. Привычным становится "образование без границ", что отвечает запросу на мобильность и технологичность в обучении.

Каким будет образование при таком сценарии:

Учащиеся и студенты в развивающихся странах будут учиться в основном через смартфоны. Границы между образованием и технологиями размываются больше.

Все меньше людей будут учиться в обычных университетах. Похвастаться студентами смогут только вузы, которые будут развивать инновации и собственный бренд.

В школах обучение изменится – оно будет максимально технологизированным и персонализированным. Родители и учителя смогут получать информацию о результатах учащихся в реальном времени через гаджеты.

Сценарий № 4: равный равному, или P2P

Взаимосвязь между людьми вырастет благодаря технологиям, а вот уровень доверия к институтам – снизится. Возрастет спрос на альтернативное обучение.

Каким будет образование при таком сценарии:

Ведущим в обучении станет персональный обмен знаниями между равными (peer to peer, или P2P). Это модель сетевого обучения, когда участники учебного процесса учат друг друга. На смену вертикальной модели "преподаватель – студент" приходит горизонтальная "студент – студент".

Будут играть важную роль "микрозадачи" – регулярное обучение, интегрированное в ежедневную рутину.

Дети продолжат учиться в классах, учебные планы останутся неизменными. Однако увеличится роль глобальных платформ с рекомендациями, рейтингами и переводами материалов.

Сертификаты о завершении каких-то курсов и программ станут популярнее дипломов. Студенты сами будут выбирать, какие знания и навыки получать, а не будут ориентироваться на университетскую программу.

Сценарий № 5: образовательная робореволюция

Специалисты утверждают, что экономически развитые страны будут использовать искусственный интеллект, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы во многих отраслях промышленности. Все больше рутинных задач автоматизируется.

Каким будет образование при таком сценарии:

Большинство взрослых будут иметь тренеров онлайн – виртуальных репетиторов, менторов, учителей. Такие преподаватели будут опираться на организации занятий на прогресс, предпочтения и пожелания своих студентов.

Университеты будут персонализировать образование для своих студентов. По требованию они будут предоставлять экспертизу и способствовать обмену знаниями в сообществе.

Школьные учителя будут иметь виртуальных ассистентов, чтобы следить за учебным прогрессом детей и эффективностью программы. А еще смотреть за посещаемостью, выставлять оценки за тесты. Учитель сможет максимум внимания уделять именно преподаванию.

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К слову, ранее исследование показало, что онлайн-учеба побудила украинских школьников больше заниматься спортом и хобби. В то же время каждый второй ученик хочет учиться все-таки за партой, а не за компьютером.

Хотя более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. По сравнению с прошлым годом выросло и количество тех, кто считает онлайн-обучение опасным для психики детей.