Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает о молодых бизнесменах мира, которые заработали свои первые миллиарды в возрасте до 30 лет. Каким был путь к успеху, и как их предприятия принесли огромные доходы – далее в материале.

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Сэм Банкман-Фрид

Американец Сэм Банкман-Фрид является основателем криптовалютной биржи FTX и компании Alameda Research. Первые солидные состояния юноша заработал в 2017 году, когда на пике развития криптовалюты занялся трейдингом и начал разрабатывать собственную биржу.

Парень происходит из семьи американских ученых и преподавателей Стэндфордского университета. Он окончил Массачусетский институт технологий с бакалаврской степенью в области физики.

С каждой транзакции в FTX 1% от суммы автоматически перечисляется на счета благотворительных организаций. В 2020 году Сэм стал вторым по размеру взносов финансовым донором предвыборной кампании нынешнего президента США Джозефа Байдена.

Сейчас юноше 29 лет, и его состояние оценивается в 8,7 миллиарда долларов США.

Сэм Банкман-Фрид / Фото твиттер Chat With Traders

Густав Магнар Витзоне

Не все молодые миллиардеры, конечно же, достигли сумасшедших состояний самостоятельно. Норвежец Густав Магнар Витзоне родился на небольшом острове Фрея, что в районе Трённелаг. От отца юноша унаследовал активы Salmar ASA, одной из крупнейших компаний, которая занимается выращиванием, поставками и продажей лосося.

Сейчас Густаву 27 лет, и его состояние оценивается в 4,4 миллиарда долларов США. Он также инвестирует в ряд стартапов в области инновационных технологий.

Парень в юном возрасте был ярким представителем "золотой молодежи" – когда ему было 19 лет, он 2 недели просидел в тюрьме за существенное превышение скорости на дорогом авто, однако сейчас пытается поддерживать имидж серьезного и влиятельного бизнесмена.

Густав Магнар Витзоне / Фото Adressa

Кевин Дэвид Леман

Самым молодым миллиардером мира и третьим в рейтинге бизнесменов с крупнейшими состояниями до 30 лет является 18-летний немец Кевин Дэвид Леман. Он унаследовал 50% акций компании DM – передовой сети магазинов в области розничной торговли на территории немецкоязычных стран, таких как Германия, Австрия и Швейцария.

Отец юноши Гюнтер владел долей акций с момента основания компании, а именно с 1974 года. В одной только Германии существует более 2 000 магазинов DM.

Самый молодой миллиардер Кевин Дэвид Леман является владельцем DM / Фото Brigitte

Остин Рассел

Американца Остина Рассела принято считать первым молодым миллиардером, который достиг успеха самостоятельно. Юноша происходит из обычной семьи среднего класса, которая никогда не могла позволить себе приобрести дорогой гаджет или собственную недвижимость.

В 11 лет Остин самостоятельно переделал приставку Nintendo DS в мобильный телефон, ведь родители не имели возможности приобрести ребенку его собственный сотовый. В 13 лет парень получил свой первый патент – разработал систему подземной циркуляции воды.

В 17 лет юноша создал собственную компанию Luminar Technologies, где создает технологии получения и переработки информации с помощью оптических систем. Сейчас Остину 26, и его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов США.

Остин Рассел / Фото Millions of Celebs

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Стать молодым миллиардером в Украине / Фото 24 канал

Джонатан Квок

Пятым по успешности является китайский предприниматель Джонатан Квок. Он есть младшим сыном известного Уолтера Квока, главы компании Sun Hung Kai Properties, которая занималась недвижимостью. После смерти отца в 2018 году, дочерняя компания Empire Group Holdings перешла в полную собственность сыновьям Джонатану и Джеффри.

Джонатан, которому всего 29 лет, обладает большей долей акций компании. Его состояние, по состоянию на 2021 год, оценивается в 2,4 миллиарда долларов США.

Джонатан Квок / Фото Thailand Tatler

Важно! Хотя женский пол не входит в пятерку лидеров, сестры Екатерина и Александра Ендресен являются наследницами компании Ferd. Это норвежская инвестиционная компания, 42% акций которой принадлежат девушкам в возрасте 24 и 25 лет. Их состояние равноценное 2,8 миллиарда долларов США, то есть по 1,4 миллиарда на каждую.

10 самых молодых миллиардеров мира / Инфографика Statista

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