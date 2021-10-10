Даже опытные педагоги могут нервничать накануне уроков в новых классах, а учителя-новаторы еще чаще допускают ошибки. Какие неочевидные промахи могут стать роковыми и испортить отношения с учениками – читайте в статье.

К теме Надбавки и доплаты учителям: почему их недополучают педагоги

Какие ошибки учителей могут испортить отношения с учениками

Ошибка № 1. Всегда преподавать урок по плану

Эксперты отмечают, что не очень хорошо проводить занятия при любых условиях, не отступая от заранее подготовленного конспекта. Планирование и подготовка – это необходимость, но часто такой формат урока приходится менять на ходу.

По словам учителей, одним и тем же планом невозможно провести два одинаковых урока. Ведь образовательный процесс – двустороннее взаимодействие. И те приемы и подходы, которые хорошо воспринимаются учениками одних классов, часто совсем не срабатывают в других.

Совет: Наблюдайте за реакцией учащихся и направляйте формат урока в соответствии с этим. Иногда важно дать ученикам возможность немножко передохнуть – рассказать подходящую историю или провести зарядку, в некоторых случаях – провести соревнования для интереса.

Ошибка № 2. Вести себя как "друзяка"

Это характерная ошибка, которую допускают учителя, имеющие небольшую разницу в возрасте со своими учениками.

Молодые учителя нередко пытаются при общении с учениками использовать подростковый жаргон и обсуждать темы, не касающиеся урока. Например, разговоры о любимой музыке, фильмах, а иногда даже сплетничание о других учителях.

Совет: Молодым учителям действительно легче найти общий язык и построить доверительные отношения с учениками, но при общении отношения "учитель – ученик" все же должны сохраняться. В противном случае дети не смогут воспринимать вас как взрослого.



Отношения учителя и ученика / Фото НУШ

Ошибка № 3. Сравнивать учеников с другими

Ни в коем случае не стоит говорить ученикам такие фразы:

"Вот посмотрите, какая Анна сегодня молодец! Вам бы всем брать с нее пример!",

"Твой брат был отличником, а ты едва усваиваешь материал!" и др.

Эти слова не принесут пользы, а скорее спровоцируют возникновение чувства скрытой агрессии.

Совет: Оценивая успехи или неудачи каждого ученика, старайтесь сравнивать школьника только с ним самим. Например, "Я понимаю, что тебе это трудно дается, но ты сейчас читаешь значительно быстрее, чем месяц назад" и т.д.

В тех случаях, когда нужно кого-то поругать, старайтесь избегать оценочных суждений, а анализируйте исключительно конкретный поступок.

Ошибка № 4. Систематически опаздывать и заниматься на уроке посторонними делами

Если учитель позволяет себе во время учебного процесса разговаривать по телефону, скролить страницы соцсетей или переписываться в мессенджерах, то не стоит ожидать, что дети не будут делать того же на уроках. То же самое касается систематических опозданий.

Совет: Избегайте двойных стандартов вроде "Что можно учителю, запрещено ученику". Только собственный пример является наиболее действенным способом приучить учеников правильно выбирать приоритеты, распределять время и уважать работу других.

Ошибка № 5. Бояться сложных вопросов и не признавать своих ошибок

В начале обучения молодые специалисты боятся выглядеть в глазах учеников некомпетентными. Поэтому они чрезвычайно напрягаются, когда на определенный из вопросов не знают ответа. А еще хуже чувствуют себя, если допустили ошибку.

Читайте также Лучшая учительница физкультуры на призовые деньги купит спортивный инвентарь для школы

Учителя-новички в подобных ситуациях быстро и необдуманно пытаются ответить хоть что-то или уклоняются от ответа, переводя тему обсуждения. И первый, и второй вариант подрывает авторитет педагога.

Совет: Если вы чего-то не знаете или допустили ошибку, не бойтесь признаться. Ученики оценят искренность. Но пообещайте до следующего урока разобраться, и обязательно сдержите слово.

Так, собственным примером вы покажете ученикам, что ошибаться не стыдно, а пробелы в знаниях можно легко заполнить. И обязательно будьте открытыми и позитивными к ученикам.