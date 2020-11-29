Интересное онлайн-обучение: 5 опытов по предмету "Я исследую мир", которые понравятся детям
Дети начальных классов будут очень внимательно слушать учителя, если им предложить эксперимент или опыт. Ведь это для них всегда маленький праздник.
Интересные активности можно проводить в школе или дома, чтобы помочь детям влюбиться в науку и подпитать тягу к познанию окружающего мира. Эксперт Елена Ефимова рассказала изданию "Освіторія" о 5 зрелищных опытах по предмету "Я исследую мир".
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Такие упражнения педагоги могут предложить ученикам и во время дистанционного обучения, чтобы заинтересовать их.
5 интересных опытов по предмету "Я исследую мир"
Разноцветная капуста
Что понадобится:
- Баночки с водой
- Листья пекинской капусты
- Пищевые красители
Эксперимент с капустой / Фото mamabook
Как сделать этот эксперимент? Попросите детей взять баночки с водой и добавить в каждую по паре капель пищевых красителей — синего, красного, розового или любого другого цвета. Затем туда надо опустить листья пекинской капусты или цветы со светлой окраской лепестков. Постепенно листья и лепестки поменяют цвет.
Разгадка: расскажите ребенку, что растения всасывают воду и таким образом подкармливают цветы и листья. Если вода окрашена, то и цвет листочков и лепестков тоже будет иметь оттенок, который мы добавили.
Резиновое яйцо
Что понадобится:
- Свежее куриное яйцо
- Баночка или другая прозрачная емкость
- Уксус пищевой 9%
- Фонарик
Как его сделать? Попросите ребенка поместить яйцо в небольшую емкость и залить его уксусом до самой верхушки. После этого стоит подождать двое суток, а яйцо практически сразу покроется пузырьками.
Опыт с яйцом и уксусом / Фото bigpicture
Через двое суток яичная скорлупа полностью растворится, и яйцо превратится в этакий резиновый мячик. Попросите ребенка промыть яйцо в проточной воде. А вечером пусть ребенок проведет "рентген" для яйца. Если ученик просветит яйцо насквозь с помощью фонарика, он увидит желток, который будет жидким.
Разгадка: расскажите ребенку о свойствах уксуса. Именно под его воздействием кальций, который содержится в скорлупе, растворяется. Поэтому на яйце сначала было много пузырьков.
Как достать монетку из воды, не намочив руки
Что понадобится:
- Маленькая плоская тарелка
- Монетка
- Кусок не слишком тонкой свечи
- Стакан или бокал, которыми можно будет полностью накрыть эту свечу
Как сделать опыт? Положите монету в плоскую тарелку и налейте немного воды – до 1 сантиметра. Попросите ребенка проверить, действительно ли монетка утонула. Но как достать монетку не намочив руки?
Эксперимент с монеткой / Фото popmeh
Зажгите свечу и поставьте ее в центр тарелки рядом с монеткой. Через некоторое время накройте горящую свечу стаканом. И именно в этот момент начнется "магия". Огонь быстро погаснет, а вода поднимется вверх по перевернутому стакану, освободив монету от воды. Тогда можно забрать монетку, не намочив пальцы!
Разгадка: Когда свеча гаснет, давление внутри стакана стремительно падает, и вода из тарелки заполняет пустое место.
Радуга своими руками
Что понадобится:
- Емкость с водой
- Небольшое зеркальце
- Листок бумаги
- Фонарик
Радуга на бумаге / Фото io.ua
Как его сделать? Для начала попросите ребенка наполнить емкость водой. А потом пусть ученик положит на ее дно зеркало. Затем направьте на зеркало свет фонарика. Отраженный свет поймайте на бумаге. Именно на нем в это время появится мини-радуга.
Разгадка: Луч света состоит из нескольких цветов. Когда он проходит сквозь воду, то раскладывается на составные части. Именно поэтому мы видим радугу.
Волшебный шарик, который не горит
Что понадобится:
- 2 резиновых надувных шарика
- Свеча
- Полстакана воды
Что сделать? Для эксперимента возьмите 2 шарика. Надуйте один шарик и держите его над пламенем свечи. Покажите ребенку, что от горячего пламени резиновый шарик начнет плавиться и в конце концов громко лопнет.
Опыт с шариком / Фото Fizzics Education
Теперь возьмите второй шарик. Налейте внутрь воду и плотно завяжите. Держите шарик за место, где завязали. Направьте пламя свечи на часть шарика, где скопилась вода. Ребенок увидит, что шарик с водой не лопнет, а выдержит пламя.
Разгадка: Вода берет на себя тепло от огня, потому шарик в это время не горит.
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