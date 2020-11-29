Дети начальных классов будут очень внимательно слушать учителя, если им предложить эксперимент или опыт. Ведь это для них всегда маленький праздник.

Интересные активности можно проводить в школе или дома, чтобы помочь детям влюбиться в науку и подпитать тягу к познанию окружающего мира. Эксперт Елена Ефимова рассказала изданию "Освіторія" о 5 зрелищных опытах по предмету "Я исследую мир".

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Такие упражнения педагоги могут предложить ученикам и во время дистанционного обучения, чтобы заинтересовать их.

5 интересных опытов по предмету "Я исследую мир"

Разноцветная капуста

Что понадобится:

Баночки с водой

Листья пекинской капусты

​Пищевые красители



Эксперимент с капустой / Фото mamabook

Как сделать этот эксперимент? Попросите детей взять баночки с водой и добавить в каждую по паре капель пищевых красителей — синего, красного, розового или любого другого цвета. Затем туда надо опустить листья пекинской капусты или цветы со светлой окраской лепестков. Постепенно листья и лепестки поменяют цвет.

Разгадка: расскажите ребенку, что растения всасывают воду и таким образом подкармливают цветы и листья. Если вода окрашена, то и цвет листочков и лепестков тоже будет иметь оттенок, который мы добавили.

Резиновое яйцо

Что понадобится:

Свежее куриное яйцо

Баночка или другая прозрачная емкость

Уксус пищевой 9%

Фонарик

Как его сделать? Попросите ребенка поместить яйцо в небольшую емкость и залить его уксусом до самой верхушки. После этого стоит подождать двое суток, а яйцо практически сразу покроется пузырьками.



Опыт с яйцом и уксусом / Фото bigpicture

Через двое суток яичная скорлупа полностью растворится, и яйцо превратится в этакий резиновый мячик. Попросите ребенка промыть яйцо в проточной воде. А вечером пусть ребенок проведет "рентген" для яйца. Если ученик просветит яйцо насквозь с помощью фонарика, он увидит желток, который будет жидким.

Осторожно! Объясните ребенку, что употреблять такое яйцо в пищу категорически запрещено.

Разгадка: расскажите ребенку о свойствах уксуса. Именно под его воздействием кальций, который содержится в скорлупе, растворяется. Поэтому на яйце сначала было много пузырьков.

Как достать монетку из воды, не намочив руки

Что понадобится:

Маленькая плоская тарелка

Монетка

Кусок не слишком тонкой свечи

Стакан или бокал, которыми можно будет полностью накрыть эту свечу

Важно: опыт с огнем можно проводить только в присутствии взрослых, чтобы соблюсти все правила противопожарной безопасности.

Как сделать опыт? Положите монету в плоскую тарелку и налейте немного воды – до 1 сантиметра. Попросите ребенка проверить, действительно ли монетка утонула. Но как достать монетку не намочив руки?



Эксперимент с монеткой / Фото popmeh

Зажгите свечу и поставьте ее в центр тарелки рядом с монеткой. Через некоторое время накройте горящую свечу стаканом. И именно в этот момент начнется "магия". Огонь быстро погаснет, а вода поднимется вверх по перевернутому стакану, освободив монету от воды. Тогда можно забрать монетку, не намочив пальцы!

Разгадка: Когда свеча гаснет, давление внутри стакана стремительно падает, и вода из тарелки заполняет пустое место.

Радуга своими руками

Что понадобится:

Емкость с водой

Небольшое зеркальце

Листок бумаги

Фонарик



Радуга на бумаге / Фото io.ua

Как его сделать? Для начала попросите ребенка наполнить емкость водой. А потом пусть ученик положит на ее дно зеркало. Затем направьте на зеркало свет фонарика. Отраженный свет поймайте на бумаге. Именно на нем в это время появится мини-радуга.

Разгадка: Луч света состоит из нескольких цветов. Когда он проходит сквозь воду, то раскладывается на составные части. Именно поэтому мы видим радугу.

Волшебный шарик, который не горит

Что понадобится:

2 резиновых надувных шарика

Свеча

Полстакана воды

Важно: опыт с огнем можно проводить только в присутствии взрослых, чтобы соблюсти все правила противопожарной безопасности.

Что сделать? Для эксперимента возьмите 2 шарика. Надуйте один шарик и держите его над пламенем свечи. Покажите ребенку, что от горячего пламени резиновый шарик начнет плавиться и в конце концов громко лопнет.



Опыт с шариком / Фото Fizzics Education

Теперь возьмите второй шарик. Налейте внутрь воду и плотно завяжите. Держите шарик за место, где завязали. Направьте пламя свечи на часть шарика, где скопилась вода. Ребенок увидит, что шарик с водой не лопнет, а выдержит пламя.

Разгадка: Вода берет на себя тепло от огня, потому шарик в это время не горит.