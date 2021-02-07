В школьной программе Лесю Украинку часто представляют как мужественную писательницу и "дочь каменщика". Но какой ее видят современные подростки? Ведь у них можно найти гораздо больше общего, чем может показаться из школьных учебников.

Источник: "Освитория"

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5 впечатляющих фактов из жизни Леси Украинки

Детство с папой в декрете

Папа в декрете – это действительно до сих пор редкость для украинских реалий. Однако для семьи Елены Пчилки и Петра Косача это было нормой еще в конце XIX века. Еще 150 лет назад их семья имела традиции и роли, которые сейчас являются привычными для европейских стран.

Ведь когда у супругов родилась Лариса (настоящее имя Леси Украинки), Елена Петровна заболела анемией, поэтому молока для младенца не хватало. Поэтому она поехала лечиться в Европу на полгода.

Петр Косач остался дома с двумя маленькими детьми. И чтобы должным образом за ними ухаживать, он взял отпуск на работе и самостоятельно кормил Лесю коровьим молоком, разведенным с водой.



Ольга и Петр Косачи с детьми / Фото t-skrypka

Леся Украинка училась дистанционно

Все дети супругов Косачев получали начальное образование дома. Для них писательница и переводчица Елена Петровна сама переводила на украинский язык известные детские произведения мировой литературы.

К тому же, о домашнем обучении в семье Косачев писала в воспоминаниях молодая сестра Леси Украинки, Изидора: "Елена Петровна когда учила кого-то из своих детей чему-то (родной или чужой речи), то ставила большие требования, но одновременно за различные детские шалости и проступки не наказывали".

Поэтому педагогические взгляды Пчилки близкие по духу к реформе НУШ с приоритетом ответственности, а не принуждения. После такой домашней подготовки братья и сестры Ларисы продолжали обучение в гимназиях.

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Однако Леся из-за болезни с 10 лет продолжала и дальше учиться дома. Это был аналог дистанционного образования в реалиях XIX века: у Леси были частные учителя с греческого и латыни, а мама помогла ей овладеть французским и немецким.

Писательница увлекалась культурой Древнего Востока

Современные подростки практикуют йогу и медитации, ходят на мастер-классы по мехенди и планируют ретриты (период личного или группового уединения для духовной или психологической работы над собой) и др.

Так же Леся Украинка увлекалась культурой Древнего Востока, и делала это с присущей ей глубиной и основательностью. В 19 лет она решила написать учебник по истории восточных народов для детей.

В письме к своему дяде Михаилу Драгоманову писательница писала: "Одно лишь меня радует, что уже наши люди начинают больше думать о собственном образованим, а не довольствуются самой казенной наукой..." Вскоре Драгоманов станет для Леси тем, кого мы бы сегодня назвали ментором: в письмах он дает своей племяннице методические советы для написания учебника.

Вышла замуж, несмотря на сопротивление матери

Бунтарский дух Леси Украинки также объединяет ее с современными подростками. Ведь идти против устоявшихся норм и взглядов родителей Леся не боялась. Она еще в 1901 году сблизилась с Климентом Квиткой, правоведом, этнографом и фольклористом. Он был на 9 лет моложе поэтессы и вовсе без доходов.

Сегодня мы бы назвали эти отношения гражданским браком, который длился около 5 лет, пока Леся и Климент обвенчались в 1907 году. Тогда ее мама Елена Петровна была против этого брака, так что венчание прошло без свидетелей и гостей.

Интересно, что о венчании Леся Украинка сообщила родителям письмом. Супруги даже отказалось от финансовой помощи Косачив.

Гроб с телом поэтессы несли 6 женщин

Леся Украинка умерла в Сурами (поселке в Грузии) в 1913 году. Захоронение в Киеве проходило под строгим наблюдением конной полиции.

Тогда власть боялась, что похороны могут превратиться в национальный митинг, потому запретили прощальные речи и перечитали надписи на погребальных венках. Несмотря на это провести поэтессу в последний путь собрались сотни киевлян.



Траурная процессия с телом Леси Украинки на Байковом кладбище / Фото JNSM

А перед самым Байковом кладбище гроб на плечах взялись нести 6 женщин – подруги писательницы и известные украинские деятели. По воспоминаниям участников захоронения, толпа еще долго стояла у могилы поэтессы, выражая тем самым протест против запрета речей.