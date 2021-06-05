5-летний мальчик из Прикарпатья выучил таблицу Менделеева, латинский и греческий алфавиты

Мирослав Федьков из Калуша Ивано-Франковской области уже в 5 лет знает таблицу умножения, таблицу Менделеева, умеет читать и писать. Кроме того, мальчик самостоятельно изучил латинский, греческий и английский алфавиты.

Его мама Мария Федькова первой заметила такие способности мальчика. Она рассказала, что не заставляла сына учиться, он сам потянулся к книгам и всю пунктуацию также изучил сам.

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Поэтому, уже в 3 года Мирослав начал читать и писать. Интересно, что во время письма парень придерживается правил грамматики – расставляет запятые, тире и точки.

"Как-то мы стояли возле аптеки и он сказал "Аптека". Я подумала, что он просто запомнил название. А потом дома на столе стояли лекарства "Декасан" и он прочитал название. Тогда я увидела, что он умеет читать", – говорит она.

По словам мамы, сейчас много информации ее сын узнает из интернета и даже как-то рассказал, что вода имеет 4 агрегатные состояния: твердое, жидкое состояние, газообразное и плазма.

Он мне начал рассказывать, что такое родий, радий и что есть 4 агрегатные состояния. Я и до сих пор не верила, что он такой талантливый, думала, что просто обладает хорошей памятью,

– говорит Мария Федькова.

Почему мальчик заинтересовался химией? Он как-то увидел, как ее учит старший брат Роман, который учится в 7 классе. Поэтому, Мирослав взял учебник, открыл на форзаце таблицу Менделеева и начал учить. А потом, благодаря интернету, начал подробнее ее изучать.

Сейчас Мирослав не знает, кем он станет, но иногда рассказывает о своих мечтах, в частности:

хочет быть музыкантом,

хочет снимать кино,

хочет стать физиком и алхимиком.

Смотрите видео про 5-летнего Мирослава Федькова:

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