Предлагаем вашему вниманию издания, которые помогут родителям научить детей этому важному навыку – финансовой грамотности. Книги этой подборки рассказывают, что такое деньги, как их зарабатывать, как тратить и экономить, куда вкладывать, как начать собственное дело, а также что такое кредиты и инвестиции.

Примечательно Как научить ребенка управлять собственным бюджетом: советы для родителей

"Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей", Любомир Остапов

"Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей" / Фото издательства #книголав

Автором издания является украинский финансист и советник по семейным финансам Любомир Остапов. Он предлагает родителям простые и действенные инструменты формирования семейного бюджета.

Прежде всего, эксперт советует родителям самостоятельно освоить финансовую грамотность и отработать знания на практике. Только собственным примером они смогут научить своих детей и передать им необходимую базу знаний.

Кроме того, автор подробно объясняет, как подобрать слова, разговаривая с детьми на тему финансов в разные периоды становления личности.

Важно, что все советы специалиста подкреплены реальными примерами из жизни. Также в пособии вы найдете перечень полезных ресурсов – мультфильмов и тематических кинолент, которые помогут закрепить полученные знания. Отработать навыки автор предлагает с помощью игровых упражнений.

"Мои деньги. Как разумно тратить, зарабатывать и экономить средства", Джейн Бингем, Холли Бейси

"Мои деньги. Как разумно тратить, зарабатывать и экономить средства" / Фото издательства #книголав

Пособие предназначено для детей от 9 до 15 лет. С его помощью юные читатели могут самостоятельно научиться управлять финансами. Авторы объясняют сложные вещи простыми словами, а также применяет эффективные инструменты для эффективного усвоения материала – иллюстрации, диалоги и тестовые задания. Поэтому дети с детства учатся планировать собственный бюджет, откладывать на подарки родным и друзьям, а также знакомятся с понятием "благотворительность" и осознают, почему это важно.

Более того, эта книга подготовит детей к тому, с чем они будут иметь дело во взрослой жизни: уплатой счетов, стипендией, зарплатой, кредитами и банковскими операциями.

"Бизнес для начинающих", Лара Брайан Роуз Холл

"Бизнес для начинающих" / Фото издательства #книголав

Эта книга познакомит детей (8+) с основами бизнеса и предпринимательства. Авторы используют примеры из жизни известных предпринимателей, чтобы рассказать будущим стартаперам о том:

какие качества отличают лидера;

как начать собственное дело;

как привлечь стартовый капитал;

как найти идею, правильную нишу и продать свой товар;

как правильно вести учет денег;

почему нужно платить налоги;

как воспринимать неудачи и взаимодействовать с конкурентами.

Стоит заметить, что издание также учит культуре сознательного и ответственного потребления – организовывать покупки и заботиться об окружающей среде.

Совет! Вы можете найти электронную версию нужной книги и напечатать ее с помощью принтеров Cenon серии MegaTank, ведь они очень экономные. Вместительность чернильниц позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

"Как открыть ресторан. Магическое пособие по ресторанному делу", Дмитрий Борисов, Маша Сердюк

"Как открыть ресторан. Магическое пособие по ресторанному делу" / Фото издательства #книголав

Дмитрий Борисов – один из самых успешных украинских бизнесменов, который построил настоящую ресторанную империю. Его цель состоит в том, чтобы поделиться с будущими предпринимателями бесценными знаниями, которых так не хватало ресторатору в начале своего пути. Бесспорно, их удалось получить благодаря опыту длиною в жизнь.

Эта книга – об успехе и провале. Она учит и развлекает. Реальные истории, полезные советы и руководство к действию.

"Как превратить $100 в $1000 000. Зарабатывай! Сохраняй! Инвестируй!", Джеймс МакКенна, Джанин Глайста, Мэтт Фонтейн

"Как превратить $100 в $1 000 000. Зарабатывай! Сохраняй! Инвестируй!" / Фото издательства #книголав

Как стать миллионером? Ответ на этот вопрос скрывается непосредственно в тексте этого издания. Книга поможет родителям и детям 12 – 16 лет освоить различные пути заработка денег, формирования бюджета, откладывания и инвестирования.

Авторы подчеркивают, что умение откладывать средства – ключ к успеху. Они рассказывают, как экономить, управлять накоплениями и инвестировать.