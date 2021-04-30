Предлагаем вашему вниманию издания, которые помогут родителям научить детей этому важному навыку – финансовой грамотности. Книги этой подборки рассказывают, что такое деньги, как их зарабатывать, как тратить и экономить, куда вкладывать, как начать собственное дело, а также что такое кредиты и инвестиции.
Примечательно Как научить ребенка управлять собственным бюджетом: советы для родителей
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"Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей", Любомир Остапов
"Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей" / Фото издательства #книголав
Автором издания является украинский финансист и советник по семейным финансам Любомир Остапов. Он предлагает родителям простые и действенные инструменты формирования семейного бюджета.
Прежде всего, эксперт советует родителям самостоятельно освоить финансовую грамотность и отработать знания на практике. Только собственным примером они смогут научить своих детей и передать им необходимую базу знаний.
Кроме того, автор подробно объясняет, как подобрать слова, разговаривая с детьми на тему финансов в разные периоды становления личности.
Важно, что все советы специалиста подкреплены реальными примерами из жизни. Также в пособии вы найдете перечень полезных ресурсов – мультфильмов и тематических кинолент, которые помогут закрепить полученные знания. Отработать навыки автор предлагает с помощью игровых упражнений.
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"Мои деньги. Как разумно тратить, зарабатывать и экономить средства", Джейн Бингем, Холли Бейси
"Мои деньги. Как разумно тратить, зарабатывать и экономить средства" / Фото издательства #книголав
Пособие предназначено для детей от 9 до 15 лет. С его помощью юные читатели могут самостоятельно научиться управлять финансами. Авторы объясняют сложные вещи простыми словами, а также применяет эффективные инструменты для эффективного усвоения материала – иллюстрации, диалоги и тестовые задания. Поэтому дети с детства учатся планировать собственный бюджет, откладывать на подарки родным и друзьям, а также знакомятся с понятием "благотворительность" и осознают, почему это важно.
Более того, эта книга подготовит детей к тому, с чем они будут иметь дело во взрослой жизни: уплатой счетов, стипендией, зарплатой, кредитами и банковскими операциями.
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"Бизнес для начинающих", Лара Брайан Роуз Холл
"Бизнес для начинающих" / Фото издательства #книголав
Эта книга познакомит детей (8+) с основами бизнеса и предпринимательства. Авторы используют примеры из жизни известных предпринимателей, чтобы рассказать будущим стартаперам о том:
- какие качества отличают лидера;
- как начать собственное дело;
- как привлечь стартовый капитал;
- как найти идею, правильную нишу и продать свой товар;
- как правильно вести учет денег;
- почему нужно платить налоги;
- как воспринимать неудачи и взаимодействовать с конкурентами.
Стоит заметить, что издание также учит культуре сознательного и ответственного потребления – организовывать покупки и заботиться об окружающей среде.
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"Как открыть ресторан. Магическое пособие по ресторанному делу", Дмитрий Борисов, Маша Сердюк
"Как открыть ресторан. Магическое пособие по ресторанному делу" / Фото издательства #книголав
Дмитрий Борисов – один из самых успешных украинских бизнесменов, который построил настоящую ресторанную империю. Его цель состоит в том, чтобы поделиться с будущими предпринимателями бесценными знаниями, которых так не хватало ресторатору в начале своего пути. Бесспорно, их удалось получить благодаря опыту длиною в жизнь.
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"Как превратить $100 в $1000 000. Зарабатывай! Сохраняй! Инвестируй!", Джеймс МакКенна, Джанин Глайста, Мэтт Фонтейн
"Как превратить $100 в $1 000 000. Зарабатывай! Сохраняй! Инвестируй!" / Фото издательства #книголав
Как стать миллионером? Ответ на этот вопрос скрывается непосредственно в тексте этого издания. Книга поможет родителям и детям 12 – 16 лет освоить различные пути заработка денег, формирования бюджета, откладывания и инвестирования.
Авторы подчеркивают, что умение откладывать средства – ключ к успеху. Они рассказывают, как экономить, управлять накоплениями и инвестировать.