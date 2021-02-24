25 февраля будут праздновать 150-летний юбилей Леси Украинки. И как раз примерно в это время года старшеклассники изучают творчество писательницы в школе. Как показать выдающуюся поэтессу ближе к современным ученикам? Читайте 5 идей для интересного урока о Лесе Украинке.

Эксперты убеждены, что если бы Леся Украинка жила сегодня, то у нее точно были бы тысячи фолловеров в инстаграме и она была бы современной иконой стиля.

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5 идей для крутого урока с изучением творчества Леси Украинки

1. Резюме вместо биографии

Леся Украинка (настоящее имя – Лариса Петровна Косач) была неординарной личностью с яркой биографией.

И чтобы ученики лучше запомнили ее биографию – ее надо осовременить и дать детям самостоятельно найти информацию. Поэтому предложите детям проработать биографию Леси Украинки и составить резюме писательницы.

В интернете можно найти много шаблонов резюме, которыми ученики могут воспользоваться. Предложите свой перечень обязательных пунктов резюме, например:

Имя, фамилия

Псевдоним/никнейм... (или e-mail, в котором можно использовать псевдоним автора)

Дата рождения

Место рождения

Место жительства

Желаемая должность: здесь можно дать детям свободу пофантазировать, какую работу могла бы искать Лариса Косач со своими знаниями и навыками. Или предложить несколько профессий: учительница, переводчица, колумнистка в журнале, блогерша на различные культурно-художественные темы или об образовании и путешествиях в страны, в которых жила поэтесса и тому подобное.

Навыки и достижения

Личные качества

Опыт работы

Образование

Владение языками

Кроме того, ученики могут внести свои пункты о Лесе Украинке, которые заинтересуют работодателя: например, отзывы о ее работах или информацию о ее музыкальном образовании.

2. Песня и творческое эссе вместо традиционного произведения

Интересно, что около года назад группа "Бумбокс" презентовала романс "Плющ", в основе которого – одноименная поэзия Леси Украинки. Поэтому вы можете прослушать вместе с учениками эту замечательную композицию и прочитать слова Андрея Хлывнюка об этой песне: они есть в описании под видео.

Слушайте романс "Плющ", в котором есть поэзия Леси Украинки: видео

А после этого предложите детям поделиться своими впечатлениями и эмоциями. Пусть пони проанализируют услышанное в эссе (там дети могут написать все, что они почувствовали или не почувствовали во время прослушивания).

У этого вида деятельности есть несколько положительных аспектов:

ученики учатся воспринимать поэзию на слух (а под музыкальное сопровождение это происходит лучше),

формулировать и выражать свои мысли в лаконичной форме (7-10 минут на выполнение работы),

дети не ограничены критериями, многим это очень помогает раскрыться.

По словам экспертов, учитель может оценить этот вид деятельности вербально: написать комментарий, отзыв на прочитанное и обязательно отметить хотя бы один хороший, удачный аспект в каждом эссе.

3. Литературная вечеринка на грани веков

Леся Украинка с детства находилась в интеллигентной и творческой среде. Поэтому предложите детям создать "вечеринку" участниками которой станут Леся Украинка, Олена Пчилка, Михаил Драгоманов, Михаил Коцюбинский и другие.

О чем бы говорили на встречах эти деятели? О чем бы спорили, а в чем приходили бы к согласию? Такая форма работы подойдет ученикам, которые любят литературу и интересуются историей ее развития, ведь здесь нужно будет ознакомиться с историческим контекстом, биографиями заявленных фигур, их взглядами.

Эту встречу можно представить сценкой, пресс-конференцией, дебатами (у каждой фигуры тогда будет своя группа поддержки, которая будет разделять взгляды своего лидера). Также можно создать мемы с этими фигурами.

4. "Лесная песня": новые интерпретации

Наверное, о мультфильме "Мавка. Лесная песня" слышали все. Но предложите детям пофантазировать и написать синопсис своей интерпретации знаменитой пьесы. Например, события произведения происходят в наше время.

Или попросите описать реальность "Лесной песни" в компьютерной игре. В США, кстати, создали уже свою версию "Forest Song". Можно также изменить финал пьесы или написать рецензию на драму-феерию Леси Украинки.

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Также, если ученики захотят попробовать себя в роли литературных критиков, устройте баттл: хороший VS злой критик. Первый определяет лучшие художественные достоинства произведения Леси Украинки, второй – находит недостатки. Но все отзывы должны быть обоснованными.

А на домашнее задание можете предложить ученикам написать фэнтезийный рассказ или новеллу, в основе которой будет мир и герои из "Лесной песни". В центре рассказа любой – русалка, леший, перелесник и другие, и с ним случается неожиданное происшествие.

5. Страницы в инстаграме для героев произведения

Современные ученики могут создать интересные инстаграм-страницы персонажей "Лесной песни". Обязательно им надо выбрать аватар и подобрать фотографии, соответствующие содержанию постов: рисунки, скриншоты из фильма, мультфильма или спектакля.



Инстаграм-маска FemmeModern ко дню рождения Леси Украинки / Коллаж МКИП

А творческие энтузиасты могут нарисовать собственные "фото" для соцсети и визуализировать свое видение того или иного персонажа. Для каждого поста надо поставить хэштеги, написать комментарии от друзей.

В содержании поста необходимо раскрыть персонажа, показать его отношение к определенным событиям, внутреннее состояние, решения. На каждого героя дети должны создать 3 – 4 сообщения.

С одной стороны, подростки с интересом выполняют такое ​​задание, с другой – глубже прорабатывают текст, характеризуют героев, анализируют образы, применяют свои творческие навыки. Но учитель должен прописать четкие критерии такой задачи.