Профессия учителя на протяжении своего существования уже имеет несколько мифов, в которые верят украинцы. В частности, считают, что ученики должны бояться педагога, чтобы в классе была дисциплина. Какие еще стереотипы об учителях самые популярные – читайте в материале.

Эксперты считают, что именно такие устаревшие стереотипы о школе мешают эффективной коммуникации между учителями, учениками и их родителями. Поэтому соучредитель КМДШ Лидия Билас назвала самые распространенные мифы о педагогах.

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Мифы об учителях

Миф 1. Учащиеся должны бояться учителя, чтобы в классе царила дисциплина

На самом деле это не так. Вообще в современных школах учитель может быть другом и авторитетом для учеников. Это поможет поддерживать дисциплину в классе.

Так, ученик не должен бояться поднять руку, ошибиться или высказать собственное мнение. Ведь, по словам экспертов, именно доверие к учителю помогает раскрыть детей.



Учительница с учениками на уроке / Фото Ukr.Life

Зато страх повышает уровень тревожности ребенка, поэтому ученики могут хуже запоминать или воспринимать новую информацию.

Миф 2. Самое главное для учителя – диплом

Педагогическое образование важно, но современный мир требует постоянного совершенствования. И, кроме диплома, педагоги должны постоянно повышать квалификацию и быть в тренде современных технологий и подходов.

Некоторые эксперты добавляют, что важна также составляющая качественного преподавания – эмоциональное благополучие учителя. Так, кто-то наполняет себя путешествиями, кто-то семейной взаимосвязью, кто-то занимается спортом, и это важно принимать.

Миф 3. Диплом совсем не нужен

Диплом и профессиональное образование очень важны для работы. И чтобы получить профессиональную квалификацию, педагог должен пройти программы, которые предусматривают изучение определенных дисциплин психолого-педагогического цикла.

К тому же, чтобы быть для детей авторитетом, важно понимать их. Поэтому диплом должен быть фундаментальной основой, вместе со следующими качествами: дружественность, эмпатия, уверенность, ответственность и тому подобное.

Миф 4. Важнейшая задача школы – вложить в голову знания

В современном мире знания утратили свою ценность. И если раньше их получали от учителей или библиотеки, то сейчас найти любые знания можно и в онлайне (с помощью видео, аудио, книг и т. п.).

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К тому же отношение к знаниям изменилось. Поэтому для школы важно сформировать в ребенке ценности – умение взаимодействовать для достижения цели, ответственность, креативность, настойчивость и любовь к знаниям.

Школа должна разжечь желание узнавать больше, искать, делиться знаниями и делать собственные открытия.

Миф 5. Школа предоставляет только базовые знания, так как один учитель не может разглядеть талант у каждого

Это тоже неправда. Ведь современная школа похожа на "сачок, который ловит бабочек", но на месте бабочек – таланты детей.

Особенно важно учителю разглядеть талант каждого ученика, именно потому этим должны заниматься профессионально подготовленные менторы.

К примеру, в США искать способности у детей начинают с третьего класса. В частности, проводят общие тесты, которые позволяют учителям разглядеть таланты ученика. После прохождения тестов часть учеников начинает заниматься по программе для одаренных детей.

Однако в Украине не существует общегосударственных тестов на определение талантов. Но некоторые школы и педагоги уже уделяют этому много внимания. И благодаря поддержке педагогов дети могут получить мотивацию и развивать собственные таланты.