48 украинских школьников получили стипендии на обучение в престижных школах и вузах мира

В этом году 48 талантливых школьников из 18 областей Украины получили стипендии Ukraine Global Scholars. Поэтому они уже в сентябре начнут обучение в престижных школах-пансионах и университетах США, Канады, Германии и Китая.

Программа Ukraine Global Scholars – это благотворительная организация, которая была создана в 2015 году украинцами-выпускниками зарубежных вузов.

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Организация бесплатно помогает талантливым украинским школьникам поступить на учебу в лучших колледжей, школ и вузов мира.

Зато все студенты обязаны после обучения вернуться в Украину в течение 5 лет после выпуска и сделать значительный вклад в ее развитие.

С момента основания Ukraine Global Scholars в 2015 году финалистами программы стали 173 талантливых школьников из всех областей Украины, 129 из них получили стипендии на обучение на общую сумму более 33 миллионов долларов.

В этом году 48 талантливых украинских школьников получили стипендии и с сентября начнут обучение в популярных заведениях за рубежом. Кроме того, к программе UGS присоединились еще 70 школьников, которые в августе начали подготовку с командой менторов.

Куда вступили самые умные выпускники 2021? 24 канал узнал, в какие вузы Украины и мира поступили 30 самых умных выпускников, которые в этом году получили на ВНО суммарно из четырех учебных предметов не менее 790 баллов.

В этом году 100 тысяч гривен от государства получат 27 из 30 возможных выпускников учреждений среднего образования, ведь трое участников ВНО поступили в иностранные вузы.

Больше всего заявлений от самых умных абитуриентов поступило в такие университеты:

КНУ им. Тараса Шевченко – 9;

КПИ им. Игоря Сикорского – 4;

Украинский католический университет – 4.

С 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения.