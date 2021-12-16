Всего в рейтинг, который заключил глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds, вошли 450 лучших университетов.

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Согласно списку:

16 университетов впервые вошли в рейтинг;

4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

7 университетов сохранили позиции.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что лучшие из украинских вузов попадают в международные рейтинги, получая еще больше возможностей для обмена опытом с партнерами, привлечения иностранных студентов и использования передовых технологий.

Какие вузы попали в рейтинг

В МОН назвали 10 украинских университетов, попавших в рейтинг лучших вузов Европы, Средней Азии и развивающихся стран 2022 года:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35 место; Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 63 место; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место; Национальный технический университет Харьковский политехнический институт – 105 место; Национальный университет Львовская политехника – 106 место; Сумской государственный университет – 122 место; Национальный университет Киево-Могилянская академия – 131 место; Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова – 166 место; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 183 место; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 191 место.

Внимание! Полный перечень 450 лучших вузов смотрите по этой ссылке.

Отметим, что с прошлого года количество вузов Украины в региональном рейтинге увеличилось с 25 до 41 университета. Директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер сообщил, что это является абсолютным рекордом в истории данного регионального рейтинга.

Как создали рейтинг? Для составления регионального рейтинга учитываются десять показателей:

академическая репутация заведения,

его репутация среди работодателей,

соотношение количества преподавателей и студентов,

количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника,

количество цитирований на одну публикацию,

доля иностранных преподавателей и сотрудников,

доля иностранных студентов,

доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью,

глубина международных научных коллабораций,

присутствие заведения в онлайн-среде.

К слову, в 2021 году специалисты составили рейтинг 200 лучших вузов Украины. В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. На второй строчке – Киевский политехнический институт им. И. Сикорского.