В октябре Далай-лама XIV впервые пообщался с украинцами об образовании, воспитании детей в семьях и школах. Поэтому, читайте важные образовательные цитаты духовного лидера мирового масштаба, известного миротворца и философа.

Организаторами события стали EdCamp Ukraine. 20 октября Далай-лама пообщался с известными украинцами, среди которых была и экс-министр образования и науки Лилия Гриневич, передает 24 канал.

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Что философ говорил об образовании и воспитании – читайте в нашей подборке.

4 цитаты Далай-ламы об образовании и воспитании

№1. Признавайте, если не знаете чего-то

Далай-лама считает, что все люди одинаковы и все хотят счастливой жизни, а это означает покоя ума. "У нас могут быть разные языки, разные культуры, разные привычки, но это не большие различия", – подчеркнул он.

Далай-лама признался, что когда его спрашивают, а он чего-то не знает, так четко об этом говорит. "Был случай в Англии: один джентльмен подошел ко мне после выступления и сказал: "Вы имели смелость сказать, что Вы не знаете". И я подумал, да, обычно, люди лицемерят, если чего-то не знают", – сказал он.

Кроме того, философ заверил, что он любит споры, потому что, когда люди учатся, они всегда имеют дебаты.

№2. Каким должен быть современный учитель

Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич спросила у Далай-ламы, каким должен быть современный учитель, на что тот ответил, что педагог должен показывать путь в будущее для молодежи.

"Современное образование во многом основано на материальных ценностях. Это как физическая гигиена, которой мало без эмоциональной гигиены. Необходимо еще обучать знаниям внутреннего мира, уделять больше внимания внутреннему спокойствию", – сказал философ.

По его словам, индийские знания о том, как контролировать гнев и страх должны стать академическим предметом. Далай-лама считает, что учеников стоит научить изучать свой ум, психологию, потому что это может дать внутренний покой.

№3. Больше внимания психологии

По его словам, психология говорит, что если появляется страх или гнев, то он базируется на поверхностном восприятии, а людям нужно пойти в глубину, понять, какие корневые факторы.

"Гнев не существует на этом уровне. Поэтому, нам необходимо больше внимания уделять психологии. Здесь даже есть связь с квантовой физикой", – говорит духовный лидер.

Далай-лама также заверил, что чиновники имеют напряженные и искусственные улыбки. И это не помогает создавать искреннее общение, поэтому с детства по природе люди понимают, что такое общество, улыбка. Это базовые человеческие ценности.

№4. Детство не знает войны

Духовный лидер подчеркнул, что когда мы рождаемся, мы все одинаковы, все 7 миллиардов людей на Земле. "Поэтому выживание каждого из нас или счастье каждого из нас зависит от всего общества. Это один из биологических факторов. Люди с самого рождения уже имеют внутри ощущение альтруизма, заботы о других", – добавил он.