Из-за коронавируса школы по всей Украине закрываются на карантин. Так, в Киеве перевели на дистанционное обучение четыре школы из-за того, что у учителей обнаружили заболевание COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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"Мы контролируем ситуацию в Киеве. И там, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или школу переводят на дистанционное обучение", – заверил он.

По словам Кличко, из-за случаев заболевания среди учителей на карантин с 16 сентября закрыли четыре школы в Киеве: в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.

Также в 90 школах на дистанционное обучение перевели около 190 классов, где обнаружили больных учеников. Всего в Киеве коронавирусом заболели 207 школьников и 108 учителей. Всего в Киевской области по состоянию на 16 сентября официально подтверждено 7 207 случаев заболевания коронавирусом.

Кличко сообщил, что из-за подтвержденных случаев COVID-19 временно закрыли на карантин четыре группы с садиков в Дарницком и Подольском районах. Сейчас работает 561 детсад с 568-ми. В других заведениях продолжаются плановые ремонты.

Кроме того, три садика, которые ранее были на карантине, уже возобновили свою работу. Наполненность детей в дошкольных учреждениях на сегодня – почти 51%.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения считают, что школы во время коронавируса должны закрываться в последнюю очередь.