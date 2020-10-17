Все ученики очень разные, поэтому часто их сложно объединить и заинтересовать в школе. Но учителям стоит создать особую атмосферу, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и безопасно. В этом прекрасно помогут веселые традиции и ритуалы.

Поэтому издание "На урок" поделилось несколькими интересными традициями, которые можно ввести в школе, чтобы стать ближе друг к другу.

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4 интересные школьные традиции, которые понравятся всем ученикам

Крутые воспитательные часы

Каждый учитель по-своему проводит воспитательные часы. Однако с учениками не всегда нужно говорить только о серьезных и важных вещах, иногда детям стоит позволить просто отдохнуть и развлечься.

Поэтому, забудьте на часок об учебе и школьных делах, лучше разгрузите мозг и позвольте ученикам взглянуть на друг друга с другой стороны. Обсуждайте их интересы, предпочтения и любимые фильмы.

Какие воспитательные часы можно создать:

Танцевальная вечеринка

После уроков можно включить веселую музыку и предложить детям потанцевать. Изучите несколько простых движений или же включите тематическое видео. Сейчас можно даже создать совместное видео для Тиктока, ведь современные дети знают все эти тренды.

Кроме того, под музыку можно не только танцевать, но и выполнять полезные физические упражнения. Поэтому, это может стать не только интересным ритуалом, но и полезным делом для здоровья.



Танцы и разминка в школе / Фото pbs

Киносеанс

Не у всех есть возможность пойти в кинотеатр, особенно сейчас во время карантина. Поэтому его можно устроить прямо в классе. К тому же, есть множество не просто интересных, но и поучительных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам.

Интересная тема

Конечно, иногда учителя имеют список тем для воспитательных часов. Но всегда ли они интересны ученикам? Предложите школьникам самим выбрать несколько интересных тем или устройте тайное голосование, во время которого и решится судьба воспитательного часа.

Психология

Также во время воспитательного часа можно провести интересные тестирования, например, можно узнать, что говорит о нас любовь к определенным животным, разнообразные увлечения и предпочтения. Или же какой у школьников тип личности или какая профессия им больше всего подойдет.

Праздник нового времени года

Кому-то нравится осень, а кто-то любит зиму, еще некоторым ученикам нравится весна, а другие с нетерпением ждут лета. Каждое время года прекрасное, поэтому можно с детьми праздновать такие дни. Это точно сблизит школьников и поможет всем весело провести время.

К примеру, осенью можно выходить во двор, собирать желтые листья, каштаны и желуди и делать из них невероятные поделки, которые потом можно использовать для классной выставки. Зимой можно поиграть в снежки, попробовать создать интересные снежинки и даже провести несколько опытов со снегом и льдом.

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Весной рекомендуем поискать с учениками первые признаки пробуждения природы (кто-то увидит и сфотографирует первые цветы и листочки и тому подобное). А в мае можно вместе помечтать об идеальном лете, написать тематические произведения и веселые пожелания одноклассникам прекрасно провести каникулы.

Тематические дни

Обычно тематические дни в школе устраивают на праздники, но не обязательно их ждать. Вы можете вместе с учениками придумать собственный повод для веселья. В некоторых странах есть цветные дни и недели, когда весь класс надевает одежду определенного цвета. Или же можно устроить что-то поинтереснее. К примеру:

спортивный день, когда все ученики во время перерывов будут выполнять интересные движения;

родительский день, когда родители детей смогут рассказать о своих профессиях или же провести урок вместо учителя;

когда родители детей смогут рассказать о своих профессиях или же провести урок вместо учителя; день перевоплощений, когда дети могут появиться в школе в образе своего любимого супергероя;

космический день, когда дети смогут узнать больше о Вселенной, рисовать Солнечную систему (или делать тематические диорамы) и тому подобное.

Особые дни рождения

Все дети любят праздновать дни рождения, а учителя могут сделать их еще особенными. Например, предложите ученикам во время урока трудового обучения или на воспитательном часе создать бумажные гирлянды, яркие колпачки, плакаты со словами поздравления, шарики и тому подобное.



Празднование в школе / Фото teachstarter

А чтобы сделать праздник более персонифицированным, можно предложить детям придумать особые поздравления для товарищей, включить любимую музыку конкретного ребенка и станцевать веселый танец. И советуем купить детям конфеты, ведь все дети их любят.